Triunfo de Champions del Villarreal en Vallecas (0-1)

El pie asistente de Baena y el colmillo goleador de Ayoze bien valen una Champions. El Villarreal conquistó Vallecas por la mínima, pero el valor del resultado es lo contrario: máximo botín para el Submarino, que consolida la quinta plaza y apunta a la cuarta tras doblegar al Rayo Vallecano.

No fue fácil porque no podía serlo. El Rayo es uno de esos equipos que condimentan la competición doméstica. Lo hace en lo sustancial y en el envoltorio. En un fútbol que tiende a la uniformidad, el Rayito juega en un estadio que no se parece a ningún otro, incómodo para el visitante y donde la victoria se paga a precio de oro. Además, de un tiempo a esta parte, el Rayo es uno de los equipos más sugerentes del campeonato.

El entrenador, Iñigo Pérez, está continuando y perfeccionando la labor de su antaño mentor, Andoni Iraola. Y el Rayo es una máquina versátil y bien engrasada, que se cierra y se abre como un acordeón, que se deja de rodeos y agita la esencia del juego. Cuando puede, distrae por dentro, profundiza por fuera, vertiginosamente vertical, y trata de agarrarte del cuello en el área, de vuelta al medio. Cuando intuye problemas, busca la segunda jugada tras lanzar en largo.

Por si fuera poco, el conjunto madrileño atraviesa el momento dulce del curso. Salió incluso reforzado de la derrota ante el Barça, no exenta de polémica, que puso fin a una asombrosa racha. No hay que olvidar que sobre el césped se cruzaron este sábado el quinto contra el sexto.

Porque si el Rayo está haciendo las cosas bien, el Villarreal, que está por encima, no está siendo menos. Era una tarde para demostrar la ambición coral del Submarino, porque nadie gana en Vallecas por inercia. Había que currárselo, y el Villarreal se lo curró en serio.

El partido amaneció con una declaración de intenciones. Lejeune, el capo de la zaga rayista, encadenó dos desplazamientos en largo. El Villarreal, que se blindó con Foyth en el lateral y Gueye y Comesaña en el medio, no solo sostuvo el brío inicial del Rayo. También volcó el encuentro a campo contrario, a base de pierna fuerte en los duelos y las ideas claras.

Cardona en el Rayo-Villarreal. / EP

Primeros acercamientos

De hecho, el Submarino tuvo las mejores ocasiones del segundo tiempo. Fueron parecidas: centro al área y remate franco. En la primera, Barry cabeceó fuera un buen centro de Comesaña; y en la segunda, Ayoze hizo lo propio con una rosca de Sergi Cardona.

Con Yeremy Pino activando el ventilador en la banda diestra, la cita de Vallecas era, en la teoría, un día idóneo para Baena, que atesora lo que más se valora en esa plaza: buen pie, pelota parada, espacios reducidos y disparo de media distancia. En la práctica, recordó otra virtud que a veces se olvida: la presión tras pérdida. A la media hora, Baena robó un balón cerca de la línea medular y buscó el golazo sobre un Batalla adelantado. La pelota se marchó fuera, como ocurriera con los cabezazos.

El Villarreal tenía el partido todo lo controlado que se puede tener controlado un partido en Vallecas, sin más susto que una transición de Álvaro García que terminó en disparo alto, cuando llegó uno de los momentos cruciales de la tarde. García Verdura expulsó, pasado el minuto 40 y tras la llamada del VAR, al local De Frutos, que soltó la pierna sin balón tras una pugna con Cardona.

La segunda mitad

Sin mucho ajetreo, más allá del enfado de la afición local por la roja, la contienda avanzó hasta el descanso. En esos minutos en inferioridad, el Rayo había dejado claro que la expulsión no era definitiva para el marcador. Íñigo Pérez, entrenador rayista, corrigió la pérdida de Jorge de Frutos renunciando a la mediapunta.

Con estos mimbres arrancó el segundo tiempo. El Villarreal regresó al césped algo destemplado. En el primer minuto, Gueye bordeó el drama con un pase atrás que interceptó Álvaro, pero el Submarino se libró de males mayores gracias a la maniobra defensiva de Kambwala.

Poco a poco, el Villarreal se serenó y encontró caminos al área. El primero lo iluminó Foyth, que además de apagar fuegos atrás, conectó en ataque con Ayoze, cuyo disparo tapó el meta Batalla. Justo después, a la hora de juego, Marcelino buscó fluidez en la salida y recurrió a Parejo. Tardó un par de minutos en habilitar a Pepe, el otro cambio, pero este tampoco pudo con el portero del Rayo.

Recobrado el dominio, llegó el 0-1. Apareció el pie de oro de Álex Baena, que tensó un córner perfecto a la testa de Ayoze, que esta vez clavó el remate a la red.

Celebración del gol de Ayoze en Vallecas. / EFE

En ventaja, Diego Conde respondió al primer latigazo del Rayo, repeliendo un tiro malicioso de Nteka. La réplica del Submarino fue otra rosca académica de Baena, que merodeó el tanto en área pequeña. Con el resultado en el alambre, el partido entró en los diez minutos finales.

Y Vallecas apretó: en el 86’, Conde evitó el empate tras un tiro de Gumbau; en el 89’ la pelota se paseó tras una prolongación en un córner; y en el 96’, tras un descuento de suspense, el árbitro pitó un final que vale media Champions.

