Champions a la vista para el Villarreal

Champions a la vista. El Submarino, sin perder la estela de un Athletic Club al que tiene a cuatro puntos antes de una jornada en la que el sábado visita al Atlético (dos días antes del Villarreal CF-RCD Espanyol), tiene asegurada, prácticamente, la quinta plaza. Nueve puntos a Rayo Vallecano y Betis, a expensas de si el Mallorca se pone hoy a siete. Y hablando de cosas casi hechas, pues España tiene cerquita un quinto pasaporte para la Champions, en una semana redonda para los intereses groguets.

Realmente, esa plaza extra por el rendimiento europeo de la temporada (no solamente Champions, sino también Europa League y Conference) no va para el quinto en sí, sino para el primero de los equipos que no se clasifica para la vía directa. En el caso de LaLiga EA Sports, como van cuatro, pues sí correspondería para el quinto.

Se trata de la segunda temporada en que la UEFA ofrece esta recompensa, una vez entró en vigor el nuevo formato de la Liga de Campeones con 36 participantes, ocho jornadas, eliminatoria previa a los octavos de final... Inglaterra (seis equipos todavía en liza) la tiene amarrada casi al 100%, con España e Italia presentando sus credenciales a la segunda (las opciones del resto de países es residual: Portugal y Alemania, las siguientes en el ránking, tienen una probabilidad inferior al 0,1%).

De entrada, la puntuación: 19,035 contra 18,187. Todo gracias al vuelco de los play-off, de su resolución principalmente, después de tres días en los que España ha sumado un punto y los transalpinos han restado medio, de ahí la diferencia de 0,848 puntos.

Además, otro factor a favor radica en que mientras LaLiga cuenta con seis de los siete conjuntos con los que empezó la temporada (únicamente el Girona ha dicho adiós), Italia ha visto reducida a la mitad (cuatro) su presencia.

Otra ventaja. La Serie A fue premiada con una plaza extra para esta campaña, de ahí sus ocho embajadores iniciales. Con todo, cada punto que ha sumado, a través de ganar o empatar partidos (o por meterse en octavos), valen en realidad menos que los de los equipos españoles, ya que se trata de la media de todos (no solo los que siguen adelante, sino de los que comenzaron la temporada).

Juega en beneficio de LaLiga (y, de rebote, al Villarreal) que, con la mayoría de encuentros disputados, una vez han quedado atrás las liguillas de las tres competiciones continentales y los play-off, la mayoría de puntos ya se han repartido, con lo que resulta más difícil que el ránkig europeo de la temporada sufra un nuevo volteo, más aún con la diferencia de prácticamente un punto.

Hay que matizar que todas las victorias (incluso las que se obtienen en la prórroga) valen dos puntos tanto en la Champions, como en la Europa League y la Conference; igual que los empates (uno). Las derrotas no suman. Sin embargo, no es lo mismo pasar de ronda: significan 1,5 puntos, uno y 0,5 puntos, respectivamente, en estos tres torneos. Nuevamente España sale beneficiada, con tres equipos supervivientes en Champions, por solo uno de Italia (están igualados tanto en la Europa League como en la Conference).

Cruces decisivos

Hasta aquí, el balance. Y a partir de ahora, toca poner la vista en lo que está por delante: los cara a cara.

El Real Madrid-Atlético garantiza un mínimo de puntos por el enfrentamiento y por la clasificación segura de uno de ellos, pero penaliza a LaLiga porque, lógicamente, no se aspira a acumular tantos como si se hubiesen enfrentado a otros rivales.

No obstante, existe una eliminatoria clave, cuyo desenlace puede hacer revivir a Italia o, por contra, terminar de sentenciar esa recompensa para el fútbol español: se trata del Roma-Athletic Club.

Hasta aquí, ahora mismo, cómo están las opciones del Villarreal. Tiene a cuatro puntos al Athletic, que debe visitar La Cerámica el primer fin de semana de abril (2-0 en San Mamés). Pero, con todo, el fútbol español tiene, a día de hoy, más de un 80% de opciones de que el quinto (o sea, el Villarreal) vaya también a la Champions.

Más detalles

Más de un 80% de chance para España. Dependiendo de quien haya hecho el cálculo, el fútbol español tendría entre un 80% y un 84% de opciones de conseguir ese quinto billete para la Champions. Italia, el resto, con menos de un 0,1% para las dos siguientes ligas en este ránking. Casi todo pasa por el Roma-Athletic Club. Si se clasifica el equipo bilbaíno para los cuartos de la Europa League, el billete suplementario estaría, aproximadamente, un 95%-5% para LaLiga EA Sports. Si son los italianos, entonces la ventaja para España se reduciría: en torno a un 60%-40%. Así se reparten los puntos hasta ahora. Los 19,035 puntos de España en el vigente ránking europeo por rendimiento de la temporada son gracias a los 26,250 del Barcelona, los 25,000 del Real Madrid, los 24,500 del Atlético, los 19,750 del Athletic Club, los 17,000 de la Real Sociedad, los 12,750 del Betis y los solo 8,000 del Girona. Si el Athletic levanta la Europa League... El Submarino iría a la Champions en ese supuesto, en el caso de que acabase quinto, sin esperar a si el fútbol español obtiene una plaza suplementaria gracias a su rendimiento, esta temporada, en todas las competiciones continentales. El Submarino estaría ¡en el bombo 2! Con una proyección normal, el Villarreal no solamente regresaría a la Champions, sino que sería sorteado como integrante del bombo 2, pues cuenta con un coeficiente que le garantizaría un sitio entre el 10º y el 18º con mejor puntuación. Plaza reservada a las cuatro grandes ligas. Italia y Alemania en el pasado ejercicio; Inglaterra y España (si no pasa nada) en el actual. Todo parece indicar que las cuatro grandes ligas son las que realmente optan, cada año, a una de esas dos plazas extra para la Champions, por la bonificación que supone jugar esta competición.

