Foyth: «Estoy muy contento en el Villarreal y ojalá que sea por muchos años más»

Un año entero sin disputar un solo partido oficial es mucho tiempo, más aún para un campeón del mundo. Juan Foyth relata a el Periódico Mediterráneo cómo ha gestionado esa larga espera, su regreso a los terrenos de juego y un agitado mercado de invierno en el que fue uno de los nombres propios del Villarreal CF, además de poner la vista en el futuro y pronunciarse sobre temas de actualidad, como la creciente injerencia del VAR o la convulsión que aumenta en el fútbol español.

--En primer lugar, la pregunta obligada: ¿cómo se encuentra, después de su feliz regreso, tras un año entero sin poder disputar un partido oficial?

--Los primeros problemas empezaron después del Mundial [Qatar, disputado entre noviembre y diciembre del 2022], en el hombro. Tuve una operación gracias a la cual pude volver a jugar, pero no salió del todo bien y tuve que volver a operarme. Y mientras me recuperaba de esa lesión, quise también sanar algunos problemitas que tenemos siempre todos los futbolistas, ya que iba a estar un tiempo parado por el hombro, así que me traté también la rodilla derecha, que ahora la verdad no me da ningún problema. Pude volver en pretemporada, sumando minutos, pero tuve un choque desafortunado que otra vez me volvió a alejar de las canchas. Ahora me siento al 100%; obviamente agarrando ritmo, porque los compañeros han jugado ya muchos minutos, pero muy contento por la confianza que estoy teniendo y por los resultados.

--En comparación con el Foyth previo a estos problemas, ¿cree que ya ha alcanzado ese nivel?

--Llegaré a ese nivel con partidos, con un poquito más de tiempo. Al final estuve un año fuera y he jugado siete u ocho partidos; eso lleva tiempo, pero dolores no tengo, así que es una cuestión más del lado físico: agarrar volumen y ponerme a tono, como mis compañeros.

--Todo ese tiempo fuera, ¿cómo lo ha gestionado?

--Cuando está lesionado, el futbolista lo vive muy intensamente, con sus emociones; con la familia y la gente que tiene cerca se desahoga mucho. Yo, por mi parte, traté de evadirme, no pensar tanto en el fútbol. Hacía muchos más planes con mi familia, con mis amigos: invitaba a familiares y amigos de Argentina, más que nada para airearme un poco, porque es duro. Cuando estás lesionado, pasas mucho tiempo en el club: cuatro o cinco días a la semana estás metido acá. Así que me despejaba un poco. Fue un año duro; cuando uno está jugando ahora, lo piensa y no se da cuenta lo duro que es, aunque en el momento en que te toca pasarlo, se sufre. Está bien tomar dimensión para ayudar a compañeros que están pasando por esa situación, como Ilias [Akhomach] o Alfonso [Pedraza], que igualmente pasó una lesión larga, Yeremy [Pino] también... Se trata de acompañarlos, tratar de hacerle el tiempo más ameno.

--Echemos la vista atrás, al partido contra el Rayo, no el del sábado sino el del Estadio de la Cerámica, el 18 de diciembre. Recién le habían dado el alta y Marcelino lo saca con empate a uno, con el Villarreal jugando desde hacía mucho tiempo en inferioridad numérica por la expulsión de Willy Kambwala. ¿Qué pensó cuando le dijo: a jugar?

--La verdad es que no esperaba el regreso tan pronto. Hablé con el técnico y me preguntó cómo estaba; sinceramente, necesitaba, por una cuestión mía y de mi cabeza, estar disponible antes de que terminara el año, porque había sido un 2024 de un trabajo muy duro y necesitaba esa recompensa. Faltaban dos partidos para que acabara el año y pude entrar en la convocatoria. Mi mujer se había ido ya a Argentina, porque no pensó que yo iba a volver antes de que terminara el 2024. Sí me fueron a ver al estadio algunos de los amigos de Argentina, aunque pensé que no me iba a tocar, pero bueno, es el fútbol. Fue la mejor forma de entrar para mí, sin tener tiempo para pensar en nada. Que te pregunten: ¿estás para jugar? Y responder: sí. Creo que fue una linda forma de volver.

--Desde que ha regresado, ha actuado como central y lateral. ¿Ha supuesto una dificultad añadida?

--Me sirvió volver de central para ir agarrando ritmo. Es una posición que la tengo familiarizada, aunque aquí en el Villarreal no había tenido muchos partidos, por lo que hacía mucho tiempo que no jugaba ahí. Tengo compañeros de gran nivel, veía desde fuera lo que pedía el técnico, yendo a todos los partidos que podía... Quieras o no, vas sacando las ideas y lo que quiere el míster. Hable también mucho con Raúl [Albiol], que obviamente es un central de gran experiencia y carrera que entiende todo, así que siempre que tenía una duda o me costaba entender algo, iba y lo consultaba con él. Fue de una gran ayuda para mí. Ahora, sinceramente, me da igual donde me toque: estoy contento por la confianza que me da el míster y la de mis compañeros.

Foyth: «Estoy muy contento en el Villarreal y ojalá que sea por muchos años más» / TONI LOSAS

--Es innegable que, desde que ha vuelto usted, el equipo ha reducido drásticamente la cifra de goles recibidos. ¿Simple coincidencia?

--Sí, creo que sí. Cuando arrancó la temporada, había muchos jugadores nuevos. Poco a poco te vas conociendo y afianzando, generando relaciones -son muy importantes también fuera del campo, no solamente dentro-... Somos un equipo en el que creo que todos somos igual de importantes, juegue uno más o menos. Y, lo mejor, no es un equipo egoísta. Estamos en un momento en el que podemos ir conociéndonos más y mejorando nuestras actuaciones, pero disfrutando y sintiéndonos fuertes.

--Y en esas, el interés del Aston Villa. ¿Qué puede contar e ese mercado de invierno, en el que fue involuntariamente protagonista?

--Vi la conferencia de prensa que hizo Unai [Emery]; después, me empezaron a mandar muchos mensajes, conocidos, periodistas..., para preguntarme. Yo, sinceramente, no sé nada, porque primero se tenían que poner de acuerdo los clubs, entre agentes, y luego ya hablar con el jugador. En ningún momento me llegó a mí ninguna oferta y al club creo que tampoco. Estoy muy contento acá; y respeto mucho a Unai y a todo su cuerpo técnico: es un entrenador que a mí me devolvió la confianza que yo había perdido un poco ahí en Inglaterra, así que le debo mucho a él. Es un gran entrenador, así que ojalá al Aston Villa le vaya también muy bien este año.

--Le queda un año más de contrato en el Villarreal, hasta junio del 2026. El club ha manifestado públicamente su intención de proponerle la renovación. ¿Se ve jugando de amarillo muchos año más?

--El plan más cercano pasa por ganar al Espanyol, pero todos saben que estoy muy contento acá y mi familia también lo está. Tengo amigos fuera del fútbol, una vida muy estable, mis nenes están muy contentos... El club, además, siempre me trató muy bien; siempre hubo una gran confianza por parte de ellos y yo traté de devolvérsela en el campo. Estoy muy contento acá y ojalá que sea por muchos años más.

--Volvamos al presente. En las últimas semanas, cuando un compañero suyo o Marcelino ha hablado, todos han dicho que el vestuario no piensa en esas claras opciones de que el quinto vaya a la Champions. ¿Realmente es así, cuando parece tan, tan cercano el regreso a esta competición con la que todos sueñan?

--Yo, en mi caso, siempre que juega un equipo español en competiciones europeas, quiero que gane, simplemente por el hecho de que creo que se revaloriza el nivel de LaLiga, se le da más importancia y se la reconoce un poco más. Creo que se le da poca relevancia al nivel de la primera división española. No podemos especular con si entra el quinto o no entra el quinto. Es un momento en el que estamos consiguiendo buenos resultados, en el que las cosas nos están saliendo bien y con confianza. Debemos mirar para arriba e intentar acortar distancias con el cuarto para poder luchar por ese puesto. Es un objetivo primordial para nosotros; y, de momento, estamos haciendo las cosas muy bien, así que es muy importante no relajarse.

--Le pregunto ahora por algún tema más general, como el VAR. ¿Los jugadores sentís que está cambiando tanto el fútbol, que se está perdiendo un poco su esencia?

--Nos vamos acostumbrando. Ahora ya no hablamos tanto. Al principio, cuando se implementó, sí lo hacíamos mucho, pero al final te tienes que adaptar. Es el fútbol. Si me favorece, buenísimo; si no, que lo saquen (bromea). Depende de que lado lo mires: si se hace un buen uso, es lo más justo.

--No sé si por el tema del VAR, porque la rivalidad Madrid-Barça acaba arrastrando a todos los equipos..., no sé si considera que esta temporada hay como más crispación en el fútbol español...

--Sí, creo que está en lo cierto. Están pasando hechos que no son lindos para el fútbol. Hace poco dije que hay muchas formas de vivirlo, pero la violencia, el maltrato o el bullying no es ninguna de ellas. El fútbol, obviamente, se vive con mucha pasión, pero muchas veces se pasan algunos extremos. Está bien sentir un ambiente lindo en el estadio y que quede ahí. Bromas entre amigos, que no vayan a más. Al final, debes disfrutar del fútbol.

Suscríbete para seguir leyendo