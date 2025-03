La suspensión, el Alavés, Gerard Moreno, nada del Real Madrid... la rueda de prensa de Marcelino

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, ha comparecido en la salade prensa de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real para hablar del partido del Deportivo Alavés (sábado 8 de marzo del 2025, a las 16.15 horas) en Mendizorroza, pero sin olvidarse del aplazamiento del encuentro contra el RCD Espanyol, Gerard Moreno...

Suspensión que trodavía trae cola

"Nos hubiera gustado competir, sin ningún tipo de dudas. Como el Espanyol, no vamos a competir en 15 días, cuando los dos veníamos en buena dinámica. ¿Cómo nos va afectar? Veremos. Pero ni no hacemos un buen partido o no ganamos, no podremos decir que ese es el motivo. Se tomó una decisión precipitada, poco razonada, porque suspender un partido a las nueve y cinco, cuando ya debía haber empezado, habiendo una alerta roja con antelación, habiendo una alerta roja con antelación, el sentido común nos dice que debería haberse suspendido mucho antes. Había 15.000 personas en el Estadio de la Cerámica que tenían que volver a su casa, enfrentándose a esa situación de dificultad. Se acepta, pero se pudo haber solucionado de una forma muy racional".

¿Por qué fecha apuesta?

"El comité decidirá cuándo debemos de jugar, y debemos de aceptar. No depende de nosotros, sino un tercero".

Una alta y una baja

"Siempre es un buena noticia que cualquier jugador lesionado se incorpore al trabajo. Y es malo que uno que esté disponible, se lesione. Kiko Femenía se ha resentido de las molestias en la espalda, algunos días no llega a la plenitud física y entonces, tiene que volver a parar. Gerard Moreno sigue un proceso evolutivo muy bueno: todas las partes, jugador, cuerpo técnico y cuerpo médico, debemos ser prudentes para cuando se reincorpore al grupo, intentar conservarlo para que esté disponible para última fase de la temporada".

El Alavés

"Los resultados más recientes de los equipos de abajo dicen que es muy difícil vencerles. Y además, todos los resultados son muy ajustados, mínimos, a excepción del Valladolid, que empató y pudo haber logrado otro resultado. Tenemos máximo respeto y valorar la dificultad de cada partido. Es un campo complicado y un rival que ha merecido más puntos de los que ha sumado. Nos va a poner en dificultades y a presionar mucho. Es un partido súper complicado".

Real Madrid

"No pensamos en el Real Madrid, teniendo un partido tan importante para nosotros. Son partidos importantes y que pueden ser decisivos. Hay que pensar en ganar al Alavés, en las dificultades que vamos a tener… Y luego, a pensar en el Real Madrid".

Pape Gueye, Santi Comesaña y Dani Parejo

"Puede jugar perfectamente Dani en Vitoria. Tenemos tres centrocampistas de un nivel muy alto nivel, de los que el cuerpo técnico está muy satisfecho. Lo importante es tener a los tres útiles. Nos ofrecen argumentos imprescindibles para ayudar a ganar los partidos. Son complementarios entre sí.

Cinco sustituciones en el fútbol actual

"Poder hacer cinco es cambiar el 50% de los jugadores de campo. Si somos capaces de que esa competencia ocurra en todas las zonas del campo, es muy positivo. Ha coincidido que, a nivel de puntuación, nuestro rendimiento menos bueno, ha sido cuando menos soluciones teníamos. En diciembre teníamos muy pocas soluciones atrás y arriba, poniendo por ejemplo arriba a centrocampistas. Teníamos menos recursos de inicio y luego no teníamos durante el transcurso del partido. Algo absolutamente decisivo en lo que queda de competición va a depender del número lesionados. Si tenemos pocos, como afortunadamente nos pasa ahora, será determinante. No irá nadie del filial, porque a Pau Navarro lo consideramos a todos los efectos del primer equipo".

Claves en Vitoria

"Espero un partido muy complicado, con un rival con juego vertical y directo, que nos incomodará en tareas defensivas. Son muy agresivos en su campo y se juegan muchísimo. Nos va a requerir defender muy bien en todas las zonas del campo y ser precisos con el balón. La efectividad en las áreas decantará un partido que preveo tremendamente igualado".