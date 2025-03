El Villarreal femenino, a despegar este sábado contra el Getafe

Duelo de necesidades. Si el Villarreal femenino cumple hoy 119 días sin ganar un partido, el Getafe llega a los 106. El campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza acogerá esta tarde un partido entre dos conjuntos en mala dinámica que pelean por no dar con sus huesos en la Segunda Federación. Ganar es más obligado que nunca para la escuadra entrenada por Jordi Ferriols. El duelo, correspondiente a la jornada 20 de Primera Federación, comenzará a las 16.00 horas.

Esta mala dinámica se está prolongado más de lo esperado en el conjunto groguet. Como el que no quiere la cosa han pasado ya once partidos sin celebrar una victoria. En concreto, no gana desde el pasado 10 de noviembre cuando se impuso al Sporting Club Huelva. Con tan malos resultados, obviamente, las plazas de descenso se han acercado y están en estos momentos a solo dos puntos de distancia.

Hoy llega a Vila-real un Getafe femenino que tampoco está para muchas celebraciones. Su racha se prolonga en nueve encuentros seguidos sin una victoria. Las madrileñas, con apenas 11 puntos en su casillero, están virtualmente descendidas a Segunda Federación, lo mismo que el Sporting Club Huelva que suma únicamente siete puntos.

Aixa Salvador, de vuelta

Para este partido, el Villarreal de Jordi Ferriols podrá contar con la delantera y máxima goleadora del equipo, la castellonense Aixa Salvador, que regresa tras cumplir un partido de suspensión. En el envite de la primera vuelta en tierras madrileñas, la escuadra grogueta venció por cero a uno.