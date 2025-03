Foyth no se esconde ante la derrota en Vitoria: "El Alavés entró con más hambre"

Juan Foyth no pone paños calientes. El defensa argentio del Villarreal CF nunca se esconde y no pone reparos a la derrota del sábado en Vitoria ante el Deportivo Alavés (1-0). "Debemos que reconocer que ellos compitieron mejor. El Alavés dio la cara y nos apretó desde el inicio. Entraron con más hambre al partido y obtuvieron la recompensa con un tempranero gol al que no supimos darle vuelta", argumenta.

Para el zaguero sudamericano, "nosotros tardamos en reaccionar y solo al final del primer tiempo y al final del partido tuvimos situaciones para marcar".

Unas ocasiones que no entraron por falta de pegada, como así refleja el futbolista platense. "Lo intentamos de todas las maneras, especialmente desde que se quedaron con 10 e incluso con 9, pero nos faltó finura y acierto en los metros finales", indica.

Juan Foyth, defensa del Villarreal, durante el partido del sábado ante el Alavés. / Agencias

Se rompe la dinámica

Foyth se marchó lamentando la oportunidad desperdiciada de no puntuar en Medizorroza. "Es una pena porque llevábamos una muy buena inercia. El rival también juega, que se está jugando mucho. Felicitarles porque ellos compitieron muy bien y merecieron los tres puntos", comenta, recalcando que "nosotros lo dimos todo, pusimos el alma y tuvimos hasta 23 ocasiones, pero al final no tuvimos acierto de cara al marco rival".

"Es una lástima porque llevábamos muy buena dinámica fuera de casa, pero debemos pensar ya en el próximo partido y continuar sumando para lograr los objetivos", enfatiza.

Antonio Sivera publicó en su perfil de Instagram una imagen suya en el hospital. / Instagram

Sivera, dado de alta

Por otra parte, el portero del Deportivo Alavés Antonio Sivera recibió este domingo el alta hospitalaria, aunque deberá estar de baja una semana y «guardar reposo absoluto los próximos días». El arquero se sometió el sábado a la reconstrucción de su labio inferior tras sufrir un golpe con Ayoze Pérez que le dejó inconsciente el duelo ante el Villarreal durante unos minutos. El guardameta publicó una fotografía con un apósito en su mandíbula y en su labio.