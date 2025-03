Entrevista | Tena habla de Baena, la Champions y la planificación del Villarreal del futuro

Soñaba con ser entrenador profesional y lo es, con dirigir en Primera División y pudo hacerlo ante el Atlético el pasado ejercicio con el Villarreal CF, club con el que debutó como futbolista en la máxima categoría. Tras dirigir a Racing de Ferrol, Villarreal juvenil y Villarreal C, en febrero del 2021 el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, le nombró director de fútbol. Es Miguel Ángel Tena García (Almassora, 17 de enero de 1982), gran futbolero y hombre de club.

El dirigente del Submarino atendió a Mediterráneo en su despacho de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real, exponiendo la ambición del club y analiza los planes de presente y de futuro del club de la Plana Baixa.

--De Almassora a la élite del fútbol... pero empezando por el modesto equipo Rodríguez y Oliva.

--Sí, sí, es curioso (risas). Eran otros tiempos cuando todos comenzábamos en clubs más sociales, con nombres de empresas, etc.

--En esa época, siendo infantil, era delantero centro. ¿Cómo se transformó a central?

--Fue premonitorio. Le dijeron a mi padre que me llevara a probar al Castellón, y fuimos al Javier Marquina, al Grau. Y lo fuerte es que jugué de ‘9’ e hice dos goles. Me ficharon y estuve tres años en el Castellón. De ahí me fichó el Valencia, donde estuve seis años, tres de juvenil y tres en el filial.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

--Por aquel entonces, ya como central, era un prometedor defensa. Un habitual en la selección española sub-15, sub-17 y sub-19. Eso no es tan conocido.

-Cierto es. Disfruté mucho en esa etapa cuando acudía a la selección. Allí coincidí con jugadores como Álvaro Negredo, Vicentín o el castellonense Pepe Castell.

--Y tras el Valencia comenzó su idilio en el Villarreal.

-Tal cual. En verano del 2003 me firmó el Villarreal para su filial, un Villarreal B que por aquel entonces estaba en Tercera División, con aquella camada de buenos jugadores de la base amarilla como fueron Xisco Nadal, César Arzo, José María Cases o José Antonio García ‘Verza’, que los cinco llegamos a debutar en el primer equipo.

--Jugó en Primera División.

--Sí. Fue aquella temporada, de la mano de Benito Floro, que nos subía a varios al primer equipo cuando hacía falta. Debuté en Primera División en El Sadar de Pamplona ante Osasuna hace ya casi 21 años (fue titular disputando 62 minutos el 21 de marzo del 2004). También jugué un partido de Copa del Rey en el Pizjuán ante el Sevilla (15 de enero del 2004) y uno en Copa de la UEFA (ahora Europa League) en Estambul en casa del Galatasaray (26 de febrero del 2004). La lástima es que no pude jugar con el primer equipo del Villarreal en el por aquel entonces El Madrigal. Pero bueno, aquella temporada para un joven como yo fue inolvidable.

--De ahí le ceden al Racing de Ferrol, luego se queda allí en propiedad y comienza un periplo de 14 años seguidos como futbolista profesional en Segunda División.

--Así es. Tengo grandes recuerdos de todos los clubs en los que jugué, como el Racing de Ferrol, Polideportivo Ejido, Levante, Córdoba, Elche, Lugo y colgué las botas en el propio Racing de Ferrol. A mayor o menor nivel, la trayectoria está ahí. De lo que sí que me enorgullezco es que tengo muchos amigos en todas las ciudades en las que he jugado.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

--¿Por qué dejó el fútbol tan joven, con 33 años?

--Pues creía que ya no podía aportar nada más al fútbol de élite y no me veía sufriendo en una categoría tan física y complicada como la que era en su día la Segunda División B (ahora Primera RFEF). Y ya tenía el gusanillo de entrenador y me había sacado los títulos.

--Fue colgar las botas en el Racing de Ferrol y ponerse a dirigirlo... y con bastante éxito.

--Muy contento, la verdad. Lo dirigí tres temporadas en Segunda B y en la segunda de ellas pudimos ascender a Segunda División, pero en el play-off de ascenso, un histórico como el Cádiz nos lo impidió.

--Y vuelta al Villarreal CF.

--Efectivamente. Me fui del Villarreal con 21 años y volví con 36. El club me ofreció la oportunidad de entrenar al juvenil A y ni me lo pensé. Estuve dos temporadas y nos fue muy bien, ganando dos veces la Liga, una Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en Roquetas, donde teníamos a jugadores que ahora son profesionales como Álex Baena, Jörgensen, Arana o Tasende y subcampeones de la Copa de Campeones, perdiendo por penaltis ante el Real Zaragoza. Y luego media temporada en el Villarreal C porque me llamó Fernando Roig Negueroles y me ofreció ser el director de fútbol.

--Fue en febrero del 2021 cuando Roig Negueroles confió en usted.

--Sí. La verdad es que fue algo inesperado. Yo soñaba con ser entrenador de Primera División. Pero si te llama Fernando y te deposita su confianza... ¿Quién puede decir ‘no’ a eso? Fue muy fácil la decisión. De hecho, para mí es un orgullo que me lo ofreciera y poder ostentar este cargo. Es el mayor éxito que puede tener un trabajador del Villarreal.

--Y nada, debuta a lo grande, con el primer título de la historia del club, la Europa League.

--La verdad es que sí, pero yo solo puse mi granito de arena como trabajador del club. Sinceramente, fue muy bonito vivir la experiencia.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza junto a Ismael Mateu, redactor de 'Mediterráneo'. / Manolo Nebot

--Además, desde aquella temporada 2020/21 la apuesta del club, de los Roig, fue importante. De hecho, han sido muchos éxitos como la Europa League, semifinales de Champions, el ascenso del filial a Segunda División, estar siempre en la zona noble de Primera, etc. ¿Cuál es su idea de futuro?

--Pues todo esto no habría sido posible si no es porque en su momento el presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Nogueroles, hubieran confiado en mí para ocupar el cargo de director de fútbol. Tanto yo como mi familia les estamos muy agradecidos. Intentaré seguir devolviendo esa confina con mucha dedicación y esfuerzo, como hasta el momento. Estoy en el club que siempre he querido estar. Una entidad que se identifica mucho con mis valores como persona. Mi idea es seguir aprendiendo y creciendo conjuntamente con el club.

--Esos valores de los que habla son los que predica el Villarreal desde hace más 25 años. Siendo un ejemplo no solo en la élite, sino como club formador. Y usted sigue esa línea que marca la propiedad.

--Si hablamos de cantera, mi cometido es ayudar en su formación a todos nuestros jugadores que sueñan con ser mejores personas y mejores futbolistas, a conseguir su sueño de poder jugar en el primer equipo o fútbol profesional. Y en lo referente al primer equipo, mi responsabilidad es estar al lado de nuestros jugadores y con el cuerpo técnico en todo tipo de momentos y situaciones, para que sientan que el club es cercano y exista una estabilidad adecuada para poder sacar el máximo rendimiento al equipo para de esta manera cumplir los objetivos marcados.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

--Habla de objetivos marcados por el club. Tras lograr la permanencia, supongo que tienen en mente Europa... y la Champions.

--Estamos muy contentos por el devenir de la temporada. Las sensaciones del equipo son muy positivas. Hemos cumplido nuestro primer objetivo que es estar un año más en Primera División, que la semana pasada ya pudimos celebrar.

Y a partir de ahora estamos centrados en ser ambiciosos, en pelear por Europa e ir a por la cuarta plaza. En este club somos ambiciosos, y yo no miro la Champions pensando en ser quinto, a mí me gusta mirar más hacia arriba y pensar en superar al Athletic Club, que ahora es el cuarto, porque eso es lo que te va a llevar a quedar cuarto o quinto. Ese es el objetivo que tenemos en la plantilla, el intentar jugar la próxima temporada competición europea y si puede ser Champions, mucho mejor.

--Nadie en el club se esconde en que la ambición es máxima.

--La línea que marca la propiedad es la que queremos conseguir todos, que es cumplir el objetivo, que reitero que es volver a Europa. El Villarreal merece estar en Europa. Este es un club ya muy estabilizado. Es verdad que la temporada anterior experimentamos un cambio de ciclo y nos costó. Cuando vienes de tanto éxito con perfiles que han dado tanto al club, es difícil hacer ese cambio, porque siempre hay una parte sentimental.

Pero bueno, lo llevamos a cabo, pasamos la temporada pasada y este año ya estamos otra vez en la línea donde creemos que debemos estar. Un club como el Villarreal, que es un club ambicioso, que debe estar siempre en el top seis de LaLiga.

--El equipo ha tenido contratiempos en forma de lesiones. Si no hubiera sido por ello, ¿podrían estar peleando con los tres de arriba por las primeras plazas?

--Las lesiones forman parte del fútbol. Todos los equipos las tenemos. Lo más importante cuando tiene lesiones lo primordial es ser capaz de poder levantarte. Nosotros, por la plantilla que habíamos confeccionado, es verdad que tenemos fondo de armario, el míster ha sabido encontrar soluciones para aumentar el nivel de competitividad en la plantilla, y a día de hoy ha hecho que estemos en una situación buena y estemos recuperando a esos jugadores que han tenido problemas de lesiones, como el caso de Foyth, Gerard u otros.

Y lo que queremos es mantener ese ritmo, porque va a ser duro. Estamos entrando en el tramo final de la temporada, todos los equipos quieren luchar por sus objetivos , mantener este nivel alto para intentar clasificarse para Europa, y nosotros estamos centrados en nuestro trabajo, en ese compromiso diario de la plantilla, que está entrenando a un nivel muy alto y eso es lo que transmite en los partidos compitiendo.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

--Y todo ello debe lograrse gracias a un gran comandante del Submarino como es su entrenador: Marcelino García Toral.

--Vino en un momento muy complicado, y gracias a su trabajo y al de su cuerpo técnico, más el compromiso de los jugadores y la ayuda del club en el mercado de invierno, consiguió revertir una situación complicada. Esta temporada considero que ha sido capaz de conseguir un equipo con una identidad clara, que transmite mucha energía y fuerza y, lo más importante, somos competitivos. Es un excelente entrenador como así están demostrando sus números. Ojalá pueda pasar mucho tiempo con nosotros.

--Para el consejero delegado y para usted llega el momento de planificar. ¿Cómo están los casos de Foyth, Kiko Femenía y otros jugadores que terminan contrato?

--En enero hicimos el mercado que creíamos necesario. Teníamos alguna necesidad en la plantilla y la hemos cubierto, y a partir de ahora estamos centrados en la propia competición. Hasta que no sepamos qué competiciones vamos a poder jugar el año que viene, no podemos plantearnos cosas.

Evidentemente, trabajamos en varios escenarios y que seguimos analizando todo el mercado y tomando decisiones de futuro y de presente, pero lo más importante es estar centrado en la propia competición, que es lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos y, sobre todo, volver a Europa. Volver a Europa generaría unos ingresos extra al club para poder realizar una mejor plantilla.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

--Si hablamos de nombres propios sobresale el de Álex Baena. ¿Tienen miedo de que se lo lleven?

--No. Miedo no. Es un orgullo. Cuando tienes jugadores de ese nivel dentro del club, tienes que estar orgulloso de todo el trabajo que se realiza aquí. En este caso Baena, al final es un chico que vino con 11 años a la cantera del Villarreal, que se ha formado aquí y que ha llegado al nivel que está actualmente en el primer equipo, pues es un orgullo para todas las personas que trabajamos en el Villarreal CF. Sabemos que es muy buen jugador, igual que tenemos grandísimos jugadores dentro de la plantilla.

Es normal que muchos clubs se interesen por ellos y que algún día pueda llegar el momento en el que tengan que salir, pero para nosotros es tener éxito, porque todos los jugadores que pasan algún día por la cantera del Villarreal, que llegan al primer equipo o que están en otros equipos a nivel de la élite europea, eso te genera reconocimiento y que otros jugadores quieran venir aquí el día de mañana. Nosotros queremos vivirlo todos los días, sentirle de cerca y todo el tiempo que esté disfrutar de él.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal CF, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Manolo Nebot

--Como club debéis tener mucho orgullo. No solo por Baena, ya que Ilias en verano también rechazó una oferta de Oriente Medio. Parece que nadie del Villarreal quiera irse y muchos deseen venir.

--Es verdad que el Villarreal CF es un club al que todo el mundo quiere venir. Por qué, porque primero reconocen que es un equipo que tiene una identidad propia y un modelo muy definido. Es un club que también es trampolín para jugadores jóvenes, porque saben que pueden tener la oportunidad de jugar en el primer equipo, porque somos un club de cantera. Invertimos mucho en la base y al final eso tiene un retorno en el primer equipo, con muchos futbolistas jóvenes que llegan a jugar en Primera.

Lógicamente queremos traer a los mejores, o a los jóvenes con más talento, aunque cierto es que hay otros equipos que compiten por tenerlos también. Por suerte, en el Villarreal tenemos por detrás en la cantera muy buenas generaciones, donde muchos de esos chicos jóvenes van a llegar seguramente al primer equipo o al fútbol profesional, y esa es nuestra energía diaria, ayudarles para que puedan llegar algún día a la élite.

