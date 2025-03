El Villarreal CF es uno de los clubs que más esmero y dedicación ponen en trabajar su cantera. Desde hace casi tres décadas, el club amarillo capta y canaliza el talento de la provincia de Castellón y otros rincones de la geografía nacional.

Desde la llegada de Fernando Roig y la consiguiente creación de una cantera de élite, respaldada por una infraestructura de primerísimo nivel, son muchos los jóvenes talentos que se han enrolado en el Submarino durante las últimas décadas, con el sueño de llegar a debutar en el Estadio de la Cerámica.

Orígenes

Algunos lo han logrado y muchos otros han disfrutado de un largo viaje defendiendo los colores del Submarino en distintas categorías del fútbol formativo. Para reconocer la dedicación de los groguets que han cumplido una década como futbolistas del Villarreal, el club decidió emprender un bonito homenaje con el que darles visibilidad y agradecerles su compromiso y el de sus familias.

Un homenaje convertido en tradición en el Villarreal / VILLARREAL CF

Este pequeño reconocimiento, que ya se ha convertido en una auténtica tradición, se celebra ininterrumpidamente desde la temporada 2008/2009. Desde entonces, sumando a los 25 jugadores que serán condecorados esta semana, un total de 480 futbolistas han recibido el simbólico submarino de cerámica que reconoce sus longevas trayectorias vinculados al club.

De canteranos a leyendas

Marcos Senna, Bruno Soriano, Javi Venta, Pau Torres, Manu Trigueros, Jaume Costa, Moi Gómez, Álex Baena, Gerard Moreno, Alfonso Pedraza y Pau Navarro son algunos de los jugadores más talentosos que han cumplido más de diez años defendiendo los intereses del Submarino.

Un homenaje convertido en tradición en el Villarreal / VILLARREAL CF

Pero además de estos cracks amarillos, centenares de jóvenes jugadores han defendido con orgullo el escudo del Villarreal CF y han representado los valores del club, en distintas categorías formativas, sin haber alcanzado la élite.

Pioneras del fútbol femenino

De entre todos ellos, más de una treintena son chicas que, de la mano del Villarreal CF, se iniciaron en el fútbol mucho antes de la expansión que ha experimentado en los últimos años el fútbol femenino. Lucía Gómez, Aixa Salvador y Bea Prades son algunas de ellas. Talentosas jugadoras que rompieron los estereotipos formándose en las categorías inferiores del club para llevar, posteriormente, al conjunto femenino a la élite.

Al igual que Patri Traver, que fue una de las primeras chicas que recibió el Submarino. Una pionera de nuestra provincia en el fútbol femenino, que, tras formarse en el club, llegó a jugar en Primera División lejos de nuestra tierra y que luego, como coordinadora, lo llevó hasta esa misma élite: “Para mí el Villarreal lo ha sido todo: me dio mucho como jugadora, pero también me formé aquí como persona”, destaca con entusiasmo tras haber estado ligada al club muchos años en el campo, banquillo y despachos.

Del campo a los banquillos

De aquella primera generación de groguets, algunos siguen vinculados al club de su vida, pero ya no como futbolistas, sino como técnicos, inculcando a las nuevas generaciones lo que significa jugar en el Villarreal. Edgar Chumillas, Álex Salvador o Álex Valle colgaron las botas para coger la pizarra.

“El Villarreal es el club sobre el que he construido mi vida. Aquí he aprendido y me he formado como persona y profesional”, confiesa Valle, que tras un largo periplo como jugador de la cantera ahora es él el que guía a los jóvenes talentos del Villarreal C como miembro del cuerpo técnico.

El resumen

Lo que comenzó como un pequeño homenaje, se ha convertido en una importante tradición a la que el club da mucho valor. Así lo explica Pablo Cañada, coordinador de fútbol 11 del Villarreal CF. “Somos un club de cantera y estos detalles refuerzan ese sentido de pertenencia. Estar aquí tantos años es un privilegio porque el club ofrece la mejor formación tanto a nivel deportivo como personal, además de los valores que promueve la entidad”, explica Cañada, que inició su andadura en el Submarino en la temporada 2005/2006, hace prácticamente dos décadas, y que se considera a sí mismo un canterano de la estructura formativa del club.