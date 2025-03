El Villarreal homenajea a 25 futbolistas que cumplen una década en el club

Una década en el club bien lo merece. El Villarreal CF celebró este jueves el tradicional homenaje a los futbolistas que cumplen una década defendiendo la elástica amarilla. Un total de 25 jugadores de la entidad recibieron el tradicional submarino conmemorativo de manos del presidente Fernando Roig, en un emotivo acto que tuvo lugar en el Estadio de la Cerámica.

A este especial evento también asistieron Fernando Roig Negueroles, el consejero delegado del club, y Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Submarino.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, lideró el un emotivo acto que tuvo lugar en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

El presidente Roig destacó "el compromiso de todos estos futbolistas como demuestra el haber alcanzado los diez años en el club". A su vez, elogió "la importancia y el papel que tiene el equipo EDI dentro del club y la gran labor social y deportiva que hace".

Los reconocidos

Los 25 futbolistas condecorados por sus 10 años en la entidad fueron: Mauro Bou (Juvenil Roda), Pau Moliner (Juvenil Roda), Rubén González (Juvenil C), Sergio Orzáez (Juvenil C), Mauro Tomás (Juvenil C), Marcos Aguilar (Juvenil C), Adrián Vivó (Cadete A), Manolo Rubert (Cadete B), Jordi González (Cadete B), Marc Soler (Cadete B), Nuria Penalba (Femenino B), Nuria Barrera (Femenino B), Paula Bea (Femenino C), así como Iván Mengual, Nerea Gil, Eduard Stanciu, Mireia Martín, Oriol Mezquita, Juan Ramón Lara, David García, Andrés Sánchez-Cid, David Velasco, Miguel Ángel Archela, Víctor Boulouden y Alberto Gómez, de los distintos equipos del EDI del Villarreal CF.

El homenaje del Villarreal estuvo marcado por la importante presencia de 12 jugadores del EDI. / Villarreal CF

Tributo a una década del EDI

En el presente curso, el homenaje a una década en el Villarreal estuvo marcado por la importante presencia de 12 jugadores del EDI. La Escuela de Personas con Discapacidad Intelectual ha cumplido esta temporada 10 años de existencia tras integrarse en la estructura deportiva del club en la campaña 15/16, siendo uno de los equipos pioneros en el fútbol español en impulsar la actividad deportiva de este colectivo con diversidad funcional.