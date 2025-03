Informe Villarreal CF | Razones para ganar al Real Madrid

El planeta fútbol pondrá el punto de mira este sábado en el Estadio de la Cerámica. A las 18.30 horas, los amantes del balompié nacional e internacional estarán pendientes única y exclusivamente del coliseo amarillo, donde el Villarreal CF recibirá al actual campeón de LaLiga y de la UEFA Champions League: el Real Madrid, en una jornada que será histórica, ya que será la primera vez en la que el crack mundial Kylian Mbappé jugará por primera vez en Vila-real.

No será un partido cualquiera. Para los groguets, es importantísimo ganar para no perder comba en su batalla por la cuarta plaza, o la quinta en su defecto; mientras que para los merengues, es fundamental el duelo para no perder comba con el Barcelona, colíder junto a los blancos aunque con un partido menos. De hecho, aunque queda mucha Liga, podríamos hablar de una auténtica final.

Recital de Sorloth la pasada temporada marcándole cuatro goles al Real Madrid con el Villarreal. / Manolo Nebot

Los contrastes

En una campaña en la que el Submarino no tiene competición europea entre semana, el conjunto de Marcelino García Toral ha podido trabajar durante siete días, además del de hoy, pensando en el gran duelo. Pero el combinado de Carlo Ancelotti tuvo que aplicarse a fondo para clasificarse para cuartos de final de la Liga de Campeones, eliminando el pasado miércoles al Atlético de Madrid, eso sí, no sin sufrir, tras prórroga y tanda de penaltis.

Por ello, el Submarino se agarra al cansancio, el desgaste, el poco tiempo de descanso entre el duelo europeo y el liguero, junto a otros factores, para tumbar al campeón. Son varias de las razones del Villarreal para ganar al Real Madrid.

Recital de Sorloth la pasada temporada marcándole cuatro goles al Real Madrid con el Villarreal. / Manolo Nebot

Distracción europea

El conjunto merengue no ha podido preparar el choque ante los amarillos como un partido de este nivel merece. Los de Ancelotti han estado más pendientes de los octavos de final de la Liga de Campeones, eliminando al Atlético de Madrid, y en las semifinales de Copa del Rey, con ventaja de 0-1 en Anoeta ante la Real Sociedad, que en LaLiga.

Sin apenas descanso

Desde el club madridista han alzado la voz del escaso margen de descanso, apenas 72 horas, entre el encuentro de Champions de equipo blanco y el duelo en Vila-real, cuando perfectamente podría haberse jugado en domingo.

Archivo - Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone / Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

Mal Madrid a domicilio

Un factor a tener en cuenta es la mala racha del Madrid fuera de casa en Liga, con solo una victoria en sus últimas seis salidas, más la derrota Europea del miércoles.

Presión, para el rival

Tiene menos margen el Madrid de sostener su mano a mano con el Barcelona por el liderato que el Villarreal para entrar en Europa.

El 'factor La Cerámica' será clave para el Villarreal ante la visita del Real Madrid. / Gabriel Utiel

Las bajas ‘merengues’

Las lesiones están lastrando al Madrid (algo que también ha sufrido el Villarreal, que mañana no tiene ni a Gerard ni a Ilias). Los de Ancelotti llegan sin Carvajal, Militao, Ceballos, Vallejo y Mendy.

El ‘factor La Cerámica'

Y a todo ello hay que tener en cuenta al ambiente en La Cerámica, donde el Real Madrid lleva ocho temporadas sin salir victorioso del coliseo amarillo.