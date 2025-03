¿Cuándo llega el Real Madrid a Castellón? Conoce su plan de viaje

El partido de la jornada en Primera División este próximo fin de semana se celebra en el Estadio de la Cerámica. Este sábado, a partir de las 18.30 horas, el Real Madrid rinde visita al Villarreal CF, en encuentro correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga en Primera División.

No será un partido cualquiera. Para los groguets, es importantísimo ganar para no perder comba en su batalla por la cuarta plaza, o la quinta en su defecto; mientras que para los merengues, es fundamental el duelo para no perder comba con el Barcelona, colíder junto a los blancos aunque con un partido menos. De hecho, aunque queda mucha Liga, podríamos hablar de una auténtica final.

La llegada del Real Madrid a Castelló la temporada pasada para medirse al Villarreal. / Kmy Ros

La convocatoria del Real Madrid

Para dicho compromiso, el brasileño Vinícius Junior ha sido convocado este viernes por Carlo Ancelotti pese a no poder entrenar en vísperas de la visita liguera al Villarreal por unas molestias musculares que ponen en duda su participación en un partido que encara el Real Madrid con cinco bajas por lesión, con las ausencias de Dani Carvajal, Éder Militao, Jesús Vallejo, Ferland Mendy y Dani Ceballos.

El esfuerzo hecho en la Liga de Campeones para eliminar al Atlético de Madrid le pasa factura a Vinícius, que fue sustituido agotado en la prórroga en el Metropolitano y llega al partido ante el Villarreal tras dos días de reposo por unas molestias musculares.

El delantero brasileño ha entrado en la convocatoria del Real Madrid y formará parte de la expedición que viajará a Vila-real, pero es duda su participación en el partido.

Estreno de Mbappé

Será un duelo especial en el que el Submarino recibirá al actual campeón de LaLiga y de la UEFA Champions League: el Real Madrid, en una jornada que será histórica, ya que será la primera vez en la que el crack mundial Kylian Mbappé jugará por primera vez en Vila-real.

¿Cuándo vienen los blancos a Castellón?

Debido al poco margen de descanso del partido de UEFA Champions League del pasado miércoles, en la que el conjunto blanco eliminó en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid clasificándose para cuartos de final, Ancelotti ha decidido que, en vez de viajar este viernes, la expedición del Real Madrid acuda este sábado a la provincia. El conjunto blanco tiene previsto aterrizar a las 11.30 horas en el Aeropuerto de Castellón. Una vez en suelo castellonense, el club de la capital de España establecerá su cuartel general en el hotel Castellón Center de Castelló. Sin duda, una gran oportunidad de ver al campeón de LaLiga y la Liga de Campeones en la terreta.