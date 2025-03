Marcelino desvela su fórmula para ganar al Madrid: esfuerzo, ilusión y...

Marcelino García Toral se ha enfrentado en más de una ocasión al Real Madrid como entrenador de distintos equipos y, ahora, en su segunda etapa en las filas del Villarreal CF intentará llevarse la victoria contra los madridistas este sábado en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas). El conjunto blanco llega más cansado de la cuenta tras el gran esfuerzo realizado el pasado miércoles en su partido de la Champions contra el Atlético de Madrid pero su potencial hace que nadie en el Submarino vaya a confiarse.

El técnico asturiano, horas antes de recibir al conjunto madridista, ha compartido sus impresiones y ha mostrado su "ilusión" por lograr la victoria y resarcirse del tropiezo contra el Alavés de la última jornada.

Defensa y ataque

“Durante el partido tenemos que defender muy bien porque sino es imposible ganar dado el elenco de futbolistas que tiene el Madrid, pero también tendremos que proponer cuando tengamos el balón para hacerles correr hacia atrás, defender, que tomen decisiones en su propia área... El partido se presenta muy difícil, pero sí que tenemos mucha ilusión. Creemos que somos un buen equipo y aquí en casa hemos competido contra todos los equipos. Ahora jugamos contra el Real Madrid con el ánimo de ganar. ¿Cómo? Tenemos que encontrar ese máximo nivel al cual tenemos que llegar”.

Atrevimiento y decisión

"Tenemos que ser solventes donde defendemos bien, luego tenemos que defender muy bien el área porque son jugadores con muchísimos recursos. Tenemos que defender la espalda porque son letales con espacio, sobre todo los jugadores de última línea. Tenemos que jugar, ser atrevidos, tener intención siempre, ser decididos y querer participar con el balón y, si perdemos, correr. Tenemos que tener ese poder que no es sencillo contra el Madrid, que no es sencillo porque es uno de los equipos con más posesión en los partidos. Allí hicimos un partido muy digno, nos hicieron pocas ocasiones y por jugar en casa en ataque debemos mostrar más argumentos”.

El papel de Ancelotti

"Es el entrenador más laureado del fútbol europeo sea tan humilde, cercano, respetuoso y amable es digno de elogio. Y siempre. Los entrenadores no ganamos unos a otros, gana un equipo a otro y sobre todo los futbolistas, en función de lo que sean capaces de desarrollar. Cuanto más en una dinámica estás, más cerca estás de que se rompa. Ojalá mañana (por hoy) el Villarreal sea capaz de ganar al Real Madrid. Antes del parón, irte con una victoria es algo muy bonito y que te permite estar 15 días de lujo”.

Ancelotti no falla a su habitual cita con los cuartos / Agencias

Las críticas del Madrid al calendario

“No creo que se haya quejado, creo que ha dicho algo que puede ser. Entiendo que pueda llegar a pensar que el domingo pudiera ser un mejor día para jugar. Todos sus jugadores están habituados a jugar tres partidos entre semana, por eso no creo que el partido del miércoles tenga una influencia decisiva en esto y menos si vienes de ganar ante un rival como el Atlético de Madrid. Nosotros trataremos de imprimir un ritmo alto, nosotros sabemos que todos sus jugadores son letales”.

Posible alineación

“Jugarán dos de tres en el medio y algún cambio habrá respecto a Vitoria, que en ningún caso sería significativo de la derrota”.

El traspié de Vitoria

“Esta competición demuestra que si no estás a ese nivel, no te da para ganar, como así nos demostraron los hechos el último partido ante el Alavés. Eso es historia, y ahora tenemos un partido bonito ante el actual campeón de Liga y Champions. Intentaremos competir a nuestro máximo nivel y tener acierto. Sabemos que es complicado, pero eso no quiere decir que no lo intentemos con todo nuestro esfuerzo e ilusión”.