Marcelino, disgustado tras la derrota ante el Real Madrid: "Merecimos mucho más"

El rostro de Marcelino García Toral en la rueda de prensa expresó el sentir de todos los aficionados del Submarino que acudieron a la Cerámica. Contrariado por marcharse de vació contra el Real Madrid pero orgulloso por el partido que realizaron sus futbolistas. El técnico asturiano subrayó «que pusieron contra las cuerdas al vigente campeón de España y Europa». «El acierto en las áreas fue decisivo. Jugamos un grandísimo partido pero el rival tiene futbolistas de un nivel altísimo, sobre todo en la zona ofensiva», en alusión al doblete de Kylian Mbappé.

Mbappé supera a Kambwala y Foyth durante el Villarreal-Real Madrid. / Gabriel Utiel

En un objetivo análisis del duelo, para el asturiano reconoció que faltó una mayor solidez después del gol de Foyth: «En el primer tiempo, empezamos muy bien. Luego, tuvimos ocho o diez minutos donde el rival aprovechó nuestra falta de intensidad defensiva», destacó antes de ensalzar el volumen ofensivo generado por el Submarino: «Tiramos 23 veces a puerta y hay que insistir porque de esta forma llegarán los goles. El trabajo, el juego y el despliegue fue buenísimo. Tuvimos 50 toques en área rival y eso es una barbaridad».

Respecto a la decisión del Real Madrid y la opinión de Ancelotti de no presentarse al próximo partido con menos de 72 horas de descanso, no quiso mojarse: «Es una opinión de Carlo que respeto profundamente. Estoy más pendiente del juego. No me ocupa a mí si el Madrid se presenta o no. No pienso valorarlo», apuntó.

Elogios a Tajon Buchanan

Por su parte, valoró positivamente la primera titularidad de Tajon Buchanan en el Villarreal: «Creo que estuvo bien. Nos dio profundidad, trabajo y esfuerzo. Estamos satisfechos y nos permite tener competitividad en esa demarcación. Nos dará más con el paso de las jornadas. Es una pena que se vaya con la selección, pero estoy satisfecho con él y con el resto de jugadores. No puedo decir nada que no me haga sentir orgulloso del trabajo del equipo".

La lucha por la Champions

Respecto a la situación clasificatoria , aseguró que «si jugamos como en Mendizorroza el Betis nos alcanzará, pero no si lo hacemos como contra el Real Madrid». «El otro día metimos la pifia, pero tenemos una bala extra contra el Espanyol y tenemos que quedarnos con las cosas positiva».