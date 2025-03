La crónica | El Villarreal femenino se trabaja un punto en su visita al campo del DUX Logroño (2-2)

Ante un DUX Logroño que es claro aspirante para el ascenso a LaLiga F, el Villarreal femenino logró arrancar un buen punto tras adelantarse dos veces en el marcador y tras ser neutralizadas por las riojanas, que en la recta final apretaron de lo lindo. Cuatro puntos de seis posibles no sirven para acabar de alejarse de los puestos peligrosos de la tabla, pero al menos el juego y el sumar sigue dando confianza a la escuadra vila-realense.

El primer tiempo ya dejó claro que se podían ver muchos goles porque ambos equipos salieron a por todas, a jugar en el campo contrario y a atacar. Les hacía falta sumar de tres en tres a los dos equipos. Así las cosas, las primeras que golpearon fueron las vila-realenses por mediación de Lauris, al cuarto de hora. Un gol que fue seguido por una batería de tres buenos avisos de las locales en busca del empate.

La ocasión más clara de esas tres la dispuso Isina, que en el minuto 44 envió el balón por encima del larguero de la portería defendida por Montserrat Quesada. La colegiada bilbaína añadió cinco minutos extra a la primera parte y cuando se habían consumido tres llegó el empate, obra de Mía Asenjo.

Segundo tiempo

Salida espectacular de los dos equipos. Al segundo minuto de juego hubo un claro penalti a favor del Villarreal y desde los once metros Alexia Jr puso el 1-2 en el marcador. Ventaja que no iba a durar mucho porque dos minutos más tarde Sonya batió de nuevo la portería ‘grogueta’. Era el 2-2 y por delante aún 41 minutos, pero el marcador no se alteró más a pesar de que la escuadra riojana acabó apretando a las vila-realenses, que no se desordenaron y resistieron.

En siete días más

El próximo compromiso para las vila-relenses volverá a ser fuera de casa, en tierras ilerdenses. El Villarreal visitará al Secció Esportiva AEM ilerdense, el domingo, día 23, a partir de las 12.30 horas.

Ficha técnica:

-2- LUX Logroño: Chelsea; Iría Castro (Laura, min. 79), Natalia (Yui Fukuta min. 72), Mía Asenjo (Martuka, min. 60), Masferrer, Sonya Keefe, Isina, Alimata, Ximena (Lorena, min. 79), Sandra y Justina Morcillo.

-2- Villarreal: Montserrat Quesada; Lena Pérez, Vicki, Cienfu, Lucía Gómez (Elena Gil, min. 75), María Romero (Irene Miguélez, min. 85), Nerea Pérez, Riquelme, Lauris, Alexia (María Ferreira, min. 75) y Aixa Salvador.

Goles: 0-1. Min. 15: Lauris. 1-1. Min. 45+3: Mía Asenjo. 1-2. Min. 47: Alexia Jr (p). 2-2. Min. 49: Sonya.

Árbitra: Arantza Gallastegi Pérez (Bilbao).

Incidencias: Estadio Pradoviejo. 200 espectadores.