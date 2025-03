La renovación de Pau Navarro: toda una vida en el Villarreal, un fichaje de casualidad, las dificultades de la pandemia...

Pau Navarro (25 de abril del 2005) ha firmado la ampliación de su contrato, inicialmente hasta el 30 de junio del 2027, por tres temporadas más. O sea, toda una vida en amarillo para el Xiquet de la Vilavella, que se incorporó a Miralcamp en 2014 con ocho años y que permanecerá al menos 16 en el Submarino (aunque, en el 2030, apenas tendrá 25 primaveras).

Acompañado de otro vilavellero ilustre como El Mago Yunke, el Villarreal CF volvió a derrochar originalidad en el anuncio oficial de la ampliación de contrato de Pau Navarro. Hay que recordar que, en 2018, el premiado ilusionista ya llenó de magia el Estadio de la Cerámica: tras una serie de inverosímiles trucos hizo aparecer, ante más de 4.000 aficionados, a Santi Cazorla en el interior de una cápsula vacía colocada en el terreno de juego, en lo que suponía el regreso del mago asturiano al club. La temporada siguiente, Yunke fue el conductor de la gala de Endavant Esports.

El polivalente defensa fue el protagonista indiscutible de una jornada en la que el club estrenó VPlay en Twitch, donde contó la anécdota de su abuelo respecto a este espot, ya que apareció, sin querer y por sorpresa, mientras su nieto y el ilusionista grababan varios trucos de magia y el anuncio de la ampliación de contrato.

De casualidad

Pau Navarro, por tanto, se prepara para una larga trayectoria como groguet que arrancó... casi de casualidad. Hace unas semanas, Miguel Ángel Mesa, ojeador del club y miembro de Asolecas (asociación que recauda fondos para investigar sobre la leucemia y que apoya a aquellos que la padecen), relataba como se fijó en él. «Son ese tipo de cosas curiosas que tiene el destino: íbamos a ver partidos a la Vall, Nules y luego a Onda, pero cancelaron el encuentro en Nules y me acerqué a la Vilavella», introdujo. «Llegué y estaban jugando los benjamines de segundo año. Y había un chico, con gafitas, que no paraba de correr y cada uno de sus tiros acababa en gol», añadió. «Pregunté por el chico y me dijeron que era Pauet, que era un año más pequeño que el resto», comentó. «No era muy alto, pero nos sorprendió», ahondó. «Tras hacer las pruebas, el Villarreal decidió darle la oportunidad y ficharlo para el año siguiente», explicó Mesa.

El recuerdo

A finales de enero, el vilavellero y Pau Cabanes (cedido a los pocos días al Alavés) contaban, en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, sus experiencias a los jugadores infantiles y cadetes del Villarreal, como premio a haber conseguido el título liguero en la campaña anterior. El defensa les habló de que no todo había sido un camino de rosas: «Hubo una temporada en la que me quedé un poco atrás en cuanto a crecimiento y jugué pocos minutos». «Coincidió con la pandemia, así que aproveché el confinamiento para volver con más motivación y ganarme un sitio en el equipo», expuso.

Los pies en el suelo

En muy pocos meses, la carrera deportiva (y la vida, al fin y al cabo) de Pau Navarro ha experimentado una sacudida brutal. «Ha sido todo muy rápido», indica. «La vida me ha cambiado mucho en poco tiempo: he pasado del juvenil al primer equipo en año y medio», admite sobre su progresión.

Con todo, camino de los 20 años, mantiene perfectamente los pies en el suelo y, así, compagina entrenamientos y partidos a las órdenes de Marcelino García con sus estudios de Administración de Empresas en la Universitat Jaume I (está en el segundo curso).

«Espero que sean años de muchos éxitos, pero yo me centro en ir quemando etapas poco a poco, como hasta ahora», señala sobre una trayectoria que se presume tremendamente larga en la entidad. «Estoy cerca de casa y el club me valora mucho, te da muchas facilidades», argumenta.

De momento, todo hace indicar que Pau Navarro puede convertirse en el nuevo one club man del Villarreal, recogiendo el testigo del artanense Bruno Soriano.