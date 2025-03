Terrats resucita con Bordalás y pone sobre aviso al Villarreal

El cierre del mercado de invierno del Villarreal CF estuvo protagonizado por el trasvase del Estadio de la Cerámica al Coliseum. Juan Bernat y Ramon Terrats ponían rumbo al Getafe CF, con la diferencia de que este último lo hacía en calidad de cedido. La casualidad ha querido que el barcelonés brillara con luz propia justo antes de que se cruce con el Submarino, que puede sufrir, el 30 de marzo a las 14.00 horas, el fuego amigo del polivalente futbolista barcelonés: no tiene ni cláusula del miedo, ni los azulones están obligados a indemnizar a los amarillos en caso de alinearle.

Terrats culminó el domingo su progresión hasta la cima en el Getafe. Con un doblete a Osasuna en El Sadar, dio la victoria a su equipo (1-2), ahora nueve puntos por encima del descenso. El fino centrocampista catalán marcó dos goles que dieron la razón a José Bordalás, que no necesitó ni un entrenamiento para darle la titularidad.

Llegar... y besar el santo

Sin prácticamente bajarse del coche que le trasladaba desde Vila-real, Terrats recibió una llamada de su entrenador que mostró la confianza que tenía en un centrocampista cuyo referente es Sergio Busquets. Sin ejercitarse junto a sus nuevos compañeros, y en la víspera del choque de Copa del Rey que perdió ante el Atlético (5-0), recibió la bendición de Bordalás.

Gerard Moreno, en una sesión de mínimos Marcelino García, sin nueve internacionales, estuvo este martes al frente de una sesión de mínimos en la que la principal novedad fue el regreso al trabajo grupal, tras la última lesión muscular, de Gerard Moreno. Así, el delantero barcelonés se asoma, con lo que gana enteros su vuelta a los terrenos de juegos el 30 de marzo a las dos de la tarde, en el Coliseum, en la visita al Getafe (sin minutos desde el 1 de febrero). El asturiano dirigió un entrene con apenas una decena de futbolistas del primer equipo. Sin Ilias Akhomach, la otra duda es la de Kiko Femenía.

«Cuando venía la noche anterior, bastante tarde (llegamos a las 0.30 más o menos), me llamó el míster y me comentó que estaba muy contento de tenerme aquí y que era muy posible que jugase», ha relatado. «Ese día tuvimos una pequeña charla personal, para conocer el plan del partido y me dijo que iba a jugar», ha añadido.

Desde ese día, Terrats no ha salido jamás de la alineación del Getafe. Ha sido titular en todos los encuentros y solo ha sido sustituido en los últimos minutos en dos, pese a que, como groguet, apenas contabilizaba 168’ en 12 citas oficiales hasta ese 3 de febrero.

Amor a primera vista

«Si a Bordalás le pusieran una cámara en el vestuario, sería el ídolo de España: es increíble, no lo había vivido nunca», comenta Terrats. «Da unas charlas muy buenas: desde fuera tiene una etiqueta y le mata, pero como persona es genial y muy cercano», subrayó.

El desarrollo de Terrats en el Getafe ha sido escalonado, relacionado con sus compañeros en la medular. La explosión definitiva ha llegado cuando ha coincido con Luis Milla y Mauro Arambarri, formando un trío muy combativo, con buena parte de culpa de las dos últimas victorias azulonas, ante el Atlético (2-1) y Osasuna (1-2).

Bordalás, para Terrats, solo tiene halagos. «Intento que haya buen ambiente: una cosa es la exigencia y el rigor», introdujo. «La verdad es que yo también estoy contento con Ramon», destacó.

El 1-2 del Getafe en el Osasuna 1-2 Getafe de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

La realidad es que el futbolista a préstamo por el Villarreal ha caído de pie en el Getafe. Terrats era la pieza que le faltaba a Bordalás para encajar el puzle. Y es que el barcelonés puede decir aquello de veni, vidi, vici (llegué, vi, vencí). En poco más de un mes, ya es un jugador clave en el Getafe.

Suscríbete para seguir leyendo