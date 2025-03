El Villarreal, en el ojo del huracán por las polémicas de los horarios de LaLiga

No hay temporada que no pase, debido a lo comprimido de un calendario cada vez más sobrecargado, por el aumento de las jornadas de las liguillas de Champions y Europa League, el Mundial de Clubs..., pero puede que en ninguna como esta, seguramente. Y, sobre todo, en la que el Villarreal, a pesar de tener un ejercicio más desahogado de lo habitual al no tomar parte en ninguna competición europea, haya estado en el centro del huracán, al contabilizar dos suspensiones de compromisos ligueros. Lo último, la polémica de los dos encuentros tal vez más decisivos que le quedan, los que han de medirle tanto al rival que tiene por delante como al que está inmediatamente por detrás.

Cada vez que el Submarino juega contra un equipo europeo, sufre idéntico daño colateral. Este 2025 ya le ha sucedido frente a la Real Sociedad en Anoeta (no supo cuando jugaría en San Sebastián hasta escasos días antes), viene de un duelo frente al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica en el que Carlo Ancelotti denunció el poco descanso... y ahora asoma el mar de fondo respecto al Villarreal-Athletic Club de la 30ª jornada y en el Real Betis-Villarreal CF de la siguiente.

Quejas y más quejas

La semana pasada, LaLiga anunciaba la fecha de la crucial visita de los leones: 6 de abril (domingo) a las nueve de la noche. Ernesto Valverde, emulando a su homólogo en los blancos, se lamentó. «Todo depende de las televisiones y del acuerdo de LaLiga con los equipos que estamos allá», reconoció. «La televisión te dice qué es un partido importante, pero nos quita un día de descanso cuando es beneficioso para el fútbol español que haya días de descanso suficientes», valoró. El caso es que el Athletic Club pretendía adelantar al sábado (5 de abril) la cita de la Plana Baixa, para tener un día más con el fin de preparar el encuentro en Glasgow contra el Rangers (ida de los cuartos de la Europa League).

Último ejemplo

Este jueves, más polvareda. Esta vez, con la confirmación oficial, por parte del organismo que preside Javier Tebas, de la disputa de la 31ª jornada, con el trascendental Betis-Villarreal. En esta ocasión, la queja de los verdiblancos es porque ese 13 de abril (a las 18.30 horas) coincide con el Domingo de Ramos, con Sevilla colapsada por las cofradías y los consecuentes cortes de tráfico, la obligatoriedad de duplicar dispositivos de seguridad en la ciudad y el estadio...

Aquí, pese a la contrariedad, lo cierto es que los verdiblancos tienen menor margen de maniobra. El cara a cara con el Submarino les pilla en medio de su eliminatoria de cuartos de la Conference contra el Jagiellonia Bialystok, el jueves anterior (10 de abril) en casa y siete días después en Polonia.

En todo caso, si la Subdelegación del Gobierno en Sevilla se pronuncia y ve inviable poder cubrir los dos focos (Semana Santa y fútbol), esto podría forzar a LaLiga a cambiar la fecha y/o el horario de ese esperado Betis-Villarreal.

Un caso atípico

Y es que no suelen prosperar las alegaciones que los clubs suelen presentar sobre estas modificaciones de los encuentros. El Barcelona-Osasuna es el último ejemplo: los dos comités que han dictaminado, han apostado por la misma fecha, a pesar de que perjudicaba tanto a los azulgrana como a los rojillos. Por eso sorprende muchísimo lo sucedido con ese Villarreal-Espanyol aplazado a ultimísima hora el 3 de marzo, por la alerta roja meteorológica.

Recuerden que, en una primera instancia, se reubicó el encuentro para el miércoles 9 de abril: a los groguets les pillaba entre los duelos directos con rojiblancos y verdiblancos; y los pericos habrían disputado tres partidos seguidos, en ocho días, todos a domicilio.

Ahora, se jugará el domingo 27 de abril, un día después de la final de la Copa del Rey, en horario de tarde (todavía por determinar).