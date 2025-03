La crónica | El Villarreal B se desinfla y pierde en el campo del Alcorcón (2-1)

Un clamoroso error defensivo en el minuto 91 le costó al Villarreal B el no puntuar en el campo del Alcorcón. En una acción a balón parado, un córner mal defendido, permitió el remate en el segundo palo de Rayco Rodríguez para que la escuadra alfarense le remontara el marcador a un filial que con ventaja en el marcador no fue a comerse al rival, y el rival acabó comiéndoselo a él, para romper una racha de dos triunfos consecutivos y con el traspié la quinta plaza se aleja

No está tocando muchas piezas Miguel Álvarez de su once de un partido al otro. En esta ocasión sorprendió el preparador jienense haciendo debutar al joven central murciano Fran Gil, pegado al lateral izquierdo y no desentonó para nada este fornido zaguero nuevo esta temporada en el segundo filial, con galones de líder de su equipo.

Novedad en la portería

Estaba cantada la titularidad de Rubén Gómez por la convocatoria de Iker Álvarez con Andorra, y por lo demás, lo esperado con la artillería pesada en ataque con Víctor Valverde, pegado en la banda izquierda, y arriba con el goleador Etta Eyong y su acompañante Slavy.

El mediocentro local David Navarro y Víctor Valverde disputan un balón aéreo. / AD Alcorcón

En líneas generales en la primera parte dominó mucho el Villarreal B, aunque si se vieron cuatro ocasiones de gol, estas estuvieron bien repartidas. El filial amarillo avisó en el minuto 2 con un balón que no pudo rematar Eyong, luego le siguieron dos remates del local Sladys (min. 26 y 30), para acabar con la acción que acabó en penalti a favor de los vila-realenses en el minuto 33 por un flagrante agarrón del central Javi Rentero a Etta Eyong, y el mismo futbolista lanzó y consiguió establecer el 0-1 con el que se llegó al descanso.

Reanudación

Arriesgó más el Alcorcón en la segunda parte, pero las contras del filial amarillo eran mortíferas. Los alfareros dominaron un poco más, pero no mordieron arriba. La escuadra de la Plana buscó el gol de la sentencia. Lo acarició Víctor Valverde en el minuto 65, pero su remate salió alto.

Antes de esa acción Miguel Álvarez realizó tres cambios de una tacada. No mejoró mucho la situación porque poco después el colegiado señaló penalti por derribo de Facundo Viveros a Esteban Aparicio que el propio futbolista transformó en el 1-1 en el minuto 68. El partido se estaba complicando. Cuatro minutos después Rubén Gómez evitó el 2-1 a trallazo de Rayco.

Jarro de agua fría

Facundo tuvo el 1-2 en el minuto 88 con un remate desviado, y en el 91 Rayco Rodríguez firmó el 2-1 al rematar un saque de esquina botado por Juan Sebastián y mal defendido por toda la defensa. Duro golpe del que no se recuperó el Villarreal B porque no quedaba apenas tiempo.

Ficha técnica:

-2- Alcorcón: Gaizka Ayesa; Juan Sebastián, Jordi Pola, Javi Rentero, Samu; Yael Ballesteros; Sergio Navarro (Rayco, min.67), David Navarro (Lhery, min. 59), Aparicio (Lachevré, min. 88), Miguel Capi; y Vladys.

-1- Villarreal B: Rubén Gómez; Joseda, Hugo Pérez, Espigares, Fran Gil; Rodrigo, Alassane (Ojeda, min. 57), Dani Requena (Luis Quintero, min. 57), Valverde (Geralnik, min. 77); Etta Eyong y Slavy (Facundo, min. 57).

Goles: 0-1. Min. 34: Etta Eyong (p). 1-1. Min. 68: Aparicio (p). 2-1. Min. 91: Rayco.

Árbitro: Ramón Romero Freixas (Tarragona). Amonestó a los locales Juan Sebastián y Aparicio; y a los visitantes Dani Requena, Ojeda Geralnik y Alassane.

Incidencias: Santo Domingo. 1.500 espectadores.