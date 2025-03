Willy Kambwala: «Quiero hacer grandes cosas en el Villarreal»

-Habla muy bien el castellano.

-Estudié en Francia un poquito, cuando era niño. Era buen estudiante, pero prefería el fútbol (risas). Hablar en español puede ser algo difícil, pero tengo que intentar hablarlo lo máximo posible.

-¿Cuál es su primer recuerdo futbolístico?

-Uff, un partido con ocho años. No es un recuerdo bonito. Íbamos 6-6 casi al final del partido, contra un equipo muy bueno. Intenté controlar una pelota, fallé y nos marcaron el séptimo. Ahí jugaba más adelantado, de delantero centro. Tiempo después, el defensa central no pudo venir a un partido y el entrenador me pidió por favor que jugara atrás, y acepté. A mí no me importaba porque lo que me gustaba es jugar, sea donde sea. Me gustó, lo hice bien y ya me quedé de defensa.

-¿Le pareció más sencillo?

-No, no. Más fácil no.

-¿Qué le gustó de ser defensa?

-Mi problema es que odio perder, no me gusta nada. Tampoco conceder goles. Me enfado mucho. Entonces, jugando de defensa puedo ayudar al equipo en eso, a ganar. Me gusta asumir esa responsabilidad y que ese sea mi trabajo principal. Que no nos marquen goles.

-¿Tuvo referentes?

-Crecí sin ídolos. No veía mucho fútbol. Solo me gustaba jugar.

-¿Y ahora ve fútbol?

-Ahora un poquito más, pero no mucho. También necesito otras cosas más allá del fútbol. Nuestra vida ya es el fútbol: darlo todo en el entrenamiento, luego en casa para la recuperación... Cuando tengo tiempo libre me gusta estar con la familia y dedicarlo a los amigos. La Champions sí la veo.

-Y quizá pronto la juegue.

-Sí, es nuestro objetivo para esta temporada. Ahora estamos bien, en el camino.

-¿Por qué decidió salir del United y por qué eligió el Villarreal?

-Estuve cuatro temporadas en Manchester. En las primeras no jugué mucho, también tuve lesiones. En la última jugué más, pero consideré que necesitaba más minutos para aprender, progresar y adquirir experiencia. Hablé con el míster (Marcelino) y me dijo que si yo trabajaba bien iba a tener partidos. Sabía que al llegar necesitaba algo de tiempo para ponerme bien y, a la hora de jugar, debía progresar en aspectos que necesitaba mejorar para llegar a todo mi potencial. Tácticamente, por ejemplo, tenía que aprender.

Kambwala, durante la entrevista. / Gabriel Utiel

-¿Se aprende con Marcelino?

-Sí, porque hablamos mucho. A mí me gusta que sea así, en el campo, en el gimnasio... que me digan las cosas en las que necesito mejorar o tengo que cambiar. No me gustan los entrenadores que no se comunican. Necesito que esté encima de mí, que me corrija para mejorar, y que yo pueda preguntarle una duda o comentarle cualquier aspecto. Necesito una buena conexión con el entrenador.

-¿Y qué le pide el míster?

-Los primeros días, cuando llegué, no hablamos mucho, hasta que un día vino y me dijo ‘me gustaría que en España jugaras con dos o tres contactos’, porque yo estaba acostumbrado a conducir la pelota. Aquí es más ‘pa, pa, pa’ (imita el sonido de una secuencia de pases). También que estuviera más concentrado, más atento al juego, que no desconectara... Todos los días intento mejorar en eso. Y en hablar más en el campo con mis compañeros

-Ahí le vendrá bien el idioma.

-En el campo hablo tres idiomas: francés, español e inglés. Con Juan (Foyth), inglés o español. Con Logan (Costa), en francés, es natural. En los entrenamientos trato de hacerlo también con él en español, pero durante el partido nos sale más fácil en francés. Con Eric (Bailly), también en inglés....

EN CORTO ¿Qué futbolista de LaLiga le ha sorprendido más? Oihan Sancet. No jugué ese partido, pero me impresionó. ¿Y del Villarreal? Dani Parejo. Tiene la capacidad de dictar el partido. No solo lo suyo, sino lo de todos. Como un director de orquesta. Puede ralentizar el partido cuando lo necesitamos o acelerarlo. Es increíble.

-¿Qué diferencias encuentra entre LaLiga y la Premier?

La Liga española es más táctica que la Premier League. En Inglaterra hay más duelos, más juego directo... Aquí es más táctico, más pases, más control... y esperar un poquito para encontrar el momento adecuado para atacar, tener más la pelota y más paciencia.

-¿Y qué estilo le gusta más?

-Los dos, porque quiero convertirme en un jugador completo que pueda jugar en cualquier Liga, con cualquier estilo y con cualquier entrenador. Quiero llegar a ser un futbolista capaz de rendir en cualquier tipo de sistema.

-¿Qué le aporta entrenar al lado de defensas veteranos?

-Para mí es muy importante, porque llevan en el fútbol más tiempo que yo y al máximo nivel. Para mí es muy positivo preguntarles o, a veces, simplemente mirar. Durante la semana tenemos un día más específico para la defensa y me gusta mirar, por ejemplo, a Raúl (Albiol), cómo se perfila, cómo hace las cosas... Es vital para mí, para progresar.

-He leído que es muy creyente. ¿Le ayudó la fe en esos primeros meses de adaptación?

-El fútbol es la parte profesional de mi vida, pero el centro de mi vida es Dios. Porque encuentro paz leyendo la Biblia, rezando, cuando voy a la iglesia... Tengo la confianza y creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando llegué y tuve algún problema de adaptación, la fe me ayudó a entender que son cosas que pueden pasar en la vida, que son parte del trabajo y que tenía que seguir confiando. Sentí que debía ser paciente, paso a paso, y seguir trabajando. Así aprendí mucho y cuando tuve la oportunidad de volver a jugar estaba preparado.

El joven futbolista francocongoleño, sonriente, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. / Gabriel Utiel

-¿Cómo ve la recta final del año?

-Ahora estamos bien. En los últimos partidos no ganamos, pero es fútbol. Puedes ganar, empatar o perder, pero hicimos dos muy buenos partidos. Hemos de seguir en la misma dinámica, concentrados y tranquilos. Sabemos qué necesitamos hacer para ir a la Champions y si seguimos esta línea podemos acabar cuartos o incluso terceros. Quedan muchos partidos y no tenemos que limitar nuestra ambición. Somos muy buen equipo y podemos hacerlo.

-¿Le gustaría arraigar en el Villarreal?

Claro, por qué no. Tenemos la ambición de ganar títulos, y también yo de progresar. Estoy a gusto con el ambiente del club, el staff, el míster, los compañeros... Me gusta la zona para vivir. Quiero hacer grandes cosas en el Villarreal.

