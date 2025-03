Marcelino habla del Villarreal, de llegar a Europa, su futuro...

Satisfecho del trabajo realizado, del esfuerzo tanto de futbolistas como de su cuerpo técnico, y contento con el rendimiento del equipo, al margen de haber encadenado dos derrotas seguidas ante el Deportivo Alavés y el Real Madrid, Marcelino García Toral considera que están en la senda correcta y que merecen ir a Europa, objetivo que esperan conseguir.

El entrenador Villarreal CF , con la sinceridad que le caracteriza, desglosó en Ràdio Vila-real el actual momento del Submarino, donde espera con hambre de éxito el tramo tan complicado del calendario que ahora deben afrontar.

El acecho del Betis

Una de las situaciones que sorprende es el que les han recortado nueve puntos de ventaja. Un dato que explica así el técnico: «Yo creo que aquí se ha juntado dos cosas, una que el Betis se ha sumado 15 de 15, la otra que nosotros hemos dejado de jugar un partido y hemos sumado dos derrotas. Pero, yo si viese el equipo mal o en dificultades serias lo diría. Sinceramente no veo el equipo mal».

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF. / Villarreal CF

Sobre las dos últimas derrotas, destaca que han sido en los partidos en los que más ha rematado gol: «Ojalá que los próximos partidos rematemos 23 veces y nos rematen tan poco, como nos han rematado estos últimos dos partidos que hemos perdido. Si es así, creo que podríamos quedar incluso cuartos. Si el equipo es capaz de generar ese caudal de remates, ganaremos muchos partidos.

«Además, en estos dos partidos nos han rematado muy poco, ojalá en los próximos partidos nos tiren a puerta dos o tres veces como pasó los dos partidos anteriores», opina un preparador asturiano que ve «difícil mantener ese nivel de ocasiones y remates». «Todo siempre debe ser una media, hay veces que rematas poco y metes mucho, pero eso indica que estás cerca de dejar de marcar. Mientras que hay veces que rematas mucho y metes poco, lo que te indica que el gol está más cerca y que mejore el acierto», argumenta.

Pellegrini y Marcelino antes del partido en La Cerámica. / EFE

Sin miedo al calendario

Sobre los próximos cinco partidos, en los que se medirá a rivales directos, le quita hierro a la dureza de dicho calendario: «En el fútbol hay que jugar contra todos, ahora nos toca en estos partidos, pero esto es una suma de todo. Nos quedan once partidos, uno más que al resto de los rivales».

Al respecto, y ya con Gerard con el grupo, espera ver qué tiene Pape Gueye y cómo evoluciona de su lumbalgia Kiko Femenía. Para Marce, es clave tener a todos al 100%. «Para mí la baza más determinante en lo que queda va a ser el tema de lesiones. Si estamos como ahora, con pocas lesiones, estaremos cerca de alcanzar el objetivo y quedar arriba», confiesa.

Gerard conversa con Marcelino tras ser sustituido en el duelo con el Valladolid, cuando se lesionó. / Gabriel Utiel

Getafe en el horizonte

Marcelino no quiere marcarse metas a largo plazo y no lo esconde: «El objetivo ahora es ganar el Getafe, ese es el objetivo. No pensamos en nada más». «Venimos de una temporada complicada. En la campaña pasada durante mucho tiempo veíamos solo tinieblas, pero gracias al trabajo de los futbolistas, se cambió esa dinámica e hicimos una segunda vuelta extraordinaria», reconoce, añadiendo que «ahora estamos a buen nivel, somos 5º, vamos a jugar contra los rivales directos y sabemos lo que debemos hacer: ganar».

Bordalás y Marcelino antes del partido en La Cerámica. / MANOLO NEBOT

Europa es posible

Aunque al margen de que el objetivo inminente sea el Getafe, la clasificación para Europa la próxima campaña se antoja determinante: «Creo que tenemos capacidad para llegar a Europa, pero si no llegamos tendría la conciencia tranquila por el esfuerzo realizado. Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano en dedicación, capacidad de trabajo y esfuerzo. Pero esto es un trabajo conjunto, nuestro y de los futbolistas, por lo que depende de muchas cosas».

«Aunque creo que lo vamos a lograr. Y de no hacerlo, tendremos que valorar en qué nos hemos equivocado y qué hemos hecho mal para no alcanzar un objetivo en el que hemos estado tanto tiempo metido», expone.

Marcelino García Toral, tras su regreso al Villarreal, junto al consejero delegado del club amarillo, Fernando Roig Negueroles. / VILLARREAL CF

Su futuro como ‘groguet’

Uno de los puntos calientes siempre es el hablar del futuro del entrenador asturiano, que tiene contrato con el Villarreal hasta el 30 de junio del 2026. Sobre dicha situación fue muy claro: «Creo que el club y yo tenemos la suficiente confianza para saber cuándo y hasta dónde podemos seguir juntos, más habiendo vivido la experiencia de mi etapa anterior».

«Regresamos al club con el ánimo de ayudar, y hemos demostrado que podíamos ayudar al club desde el trabajo, desde el esfuerzo y de las buenas relaciones», remarca, insistiendo en que «la vez anterior yo lo pasé muy mal con la salida que tuvimos, por lo que cuándo toque salir algún día, esta vez no será así».

Marcelino junto a aficionados groguets. / ERIK PRADAS

«En la otra ocasión, creo que fui corresponsable en un porcentaje X, pero esta vez no voy a ser corresponsable. Tras aquella experiencia, sé los errores que cometí, por lo que no volveré a cometerlos», reconoce un Marcelino que considera que «si tenemos que desvincular nuestros caminos, no será desde el enfado y desde la discordia. Es algo que voy a intentar por todos los medios. Yo desde que salí de aquí ya dije que me quedaba con las cosas buenas vividas».

«Todo eso va siempre por delante de otras situaciones o detalles profesionales que pudieron surgir. En una relación profesional siempre hay puntos de pensamiento diferente, ahora también los puede haber, pero ahora buscaremos solucionarlos», finaliza.