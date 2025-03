Bordalás juega al despiste: Terrats, ¿sí o no en el Getafe-Villarreal?

José Bordalás jugó al despiste cara al encuentro del domingo en el Coliseum (14.00 horas) y no dejó claro, en la rueda de prensa previa al Getafe-Villarreal, si Ramón Terrats se enfrentará al equipo al que pertenece o deberá ver el duelo desde la grada. El jugador tiene una cláusula por la que el conjunto madrileño ha de pagar para que el catalán pueda ser de la partida esta jornada.

«Esto se lleva haciendo durante muchísimo tiempo. Lo puedo entender de alguna manera y estoy convencido que el Villarreal no lo hace por dinero. Pertenece al Villarreal, y el Villarreal entiende que un jugador de su propiedad no es su deseo que participe contra ellos. Es lo más normal del mundo y no lo entiendo como un negocio. Nuestra ilusión sería que jugase porque nos ayuda y aporta. Veremos al final qué ocurre...», se limitó a decir el técnico.

Ramón Terrats, jugador del Villarreal cedido en el Getafe, celebra un gol con los madrileños. / EFE

Un Bordalás que, con Terrats o sin él, instó a su equipo a no descuidarse pese a encontrarse en uno de los mejores momentos del curso, en el que ha sumado dos victorias consecutivas y se ha colocado con nueve puntos de colchón respecto a los puestos de descenso. «Venimos de obtener muy buenos resultados pero, como comento muchas veces, eso no garantiza absolutamente nada. El equipo trabaja bien, está con ilusión y confianza, pero esto es fútbol y como te vengas arriba, rápidamente te bajan de la nube. Tenemos que seguir trabajando con mucha humildad. Cada partido cuesta Dios y ayuda sacarlo adelante», afirmó el entrenador alicantino.

«Venimos de una temporada con muchas dificultades desde pretemporada y no vamos a variar. Todos saben cuál es el objetivo y el hecho de haber conseguido una muy buena racha de resultados no cambia absolutamente nada. Cada partido hay que trabajarlo al cien por cien. Hay que hacer las cosas muy bien, estar a muy buen nivel si quieres sumar puntos. El objetivo no está conseguido y no es otro que sumar los puntos necesarios para estar en Primera», apuntó.

Comparativa entre ambos clubs

Además, el entrenador del Getafe comparó la situación de su equipo y la del Villarreal, días antes de verse las caras en el Coliseum. «Hay que ver las diferencias y los objetivos, que son bien distintos. Muchas veces me preguntan por qué no le había ganado al Real Madrid. Es normal de alguna manera porque son clubs muy poderosos y un jugador vale lo que toda tu plantilla, pero quizá con el Villarreal no haya tantas diferencias en ese sentido», explicó.

«Es un club que apuesta fuerte, cada año tiene mejor plantilla y tiene objetivos ambiciosos. Nosotros tenemos los pies en el suelo. Hemos tenido muchas dificultades desde inicio de temporada, pero no hemos hecho absolutamente nada. Si alguien piensa que se ha conseguido algo, está en un error gravísimo. Hay que afrontar los partidos con toda la humildad como el resto de la temporada», añadió el alicantino, quien solo tuvo buenas palabras para su homólogo en el banquillo visitante, Marcelino, con quien tiempo atrás tuvo algunos encontronazos.

Marcelino en una rueda de prensa del Villarreal. / Mediterráneo

«Siempre respeto al máximo a todos los entrenadores. Nunca he tenido una rivalidad personal ni con Marcelino ni con ningún colega. Respeto al máximo a todos. Marcelino es un grandísimo entrenador, lo viene demostrando durante muchas temporadas y ahora con el Villarreal, al que tiene en puestos europeos», concluyó.