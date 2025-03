El Villarreal viaja a Getafe sin dos referentes... ¡Esta es la convocatoria de Marcelino!

El Villarreal CF ha realizado en la matinal de este sábado la última sesión de la semana en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp. Tras ello, y antes de viajar por la tarde hacia Madrid, Marcelino García Toral ha dado a conocer la lista de solo 20 convocados para enfrentarse al este domingo al Getafe en el estadio Coliseum a las 14.00 horas (Movistar+), una convocatoria sin dos de los referentes del actual Submarino.

La expedición del conjunto groguet ha partido por la tarde, tren previsto a las 16.35 horas, hacia Madrid en AVE desde la estación Joaquín Sorolla destino Chamartín. Una vez en la capital de España, la expedición amarilla establecerá su búnker en el hotel Eurostars Madrid Tower, desde donde partirán este domingo al filo del mediodía hacia el Coliseum, estadio del Getafe.

Marcelino García Toral sonríe en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp en Vila-real. / Gabriel Utiel

Seis partidos sin perder en Getafe

Precisamente en el Coliseum, el Villarreal no pierde en LaLiga desde la temporada 2017/18 y acumula una racha de seis partidos sin perder con tres empates y tres victorias. El pasado ejercicio 2023/24 el duelo terminó 0-0, en la 8ª jornada, con Pacheta en el banquillo amarillo. En el global de visitas a Getafe, de 18 partidos, el Submarino suma 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

Sin Ramón Terrats

En el conjunto madrileño, su entrenador, José Bordalás, dio a conocer este sábado la lista de 23 convocados para recibir al Submarino, en una citación en la que no se encuentra Ramón Terrats, centrocampista cedido por el Villarreal CF y que para poder jugar, el Getafe debía hacer frente a una cláusula compensatoria de 150.000 euros la cual, por lo que parece al no estar metido el barcelonés en la convocatoria, parace que el club que preside Ángel Torres no va a hacer efectiva.

El hispano-marroquí Ilias Akhomach, durante una de las sesiones de rehabilitación con uno de los readaptadores del Villarreal CF en Miralcamp. / Villarreal CF

La convocatoria amarilla

En la lista de citados por Marcelino destaca la ausencia de 3 de los 23 jugadores de la primera plantilla que tiene en estos momentos el Villarreal. La consabida baja de Ilias Akhomach, recuperándose de su ligamento cruzado anterior y un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, a la que esta semana se han sumado dos futbolistas importantes afectados por el virus FIFA.

Así, el mediocentro senegalés sin Pape Gueye no ha sido incluido al sufrir un esguince en su tobillo derecho, mientras que el costamarfileño Nicolas Pepe, que se retiró al descanso del Costa de Marfil-Gambia por problemas musculares, los cuáles sigue arrastrando, quedándose fuera de la convocatoria. El resto, los miembros sanos del primer equipo amarillo que tiene en plantilla el Submarino.