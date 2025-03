Marcelino, tras el triunfo en Getafe: «No es común que te anulen tres goles y los tres son grises"

Satisfecho tras conseguir una victoria importantísima en Getafe y volver a la senda del triunfo. El entrenador del Villarreal Marcelino García Toral valoró el «gran trabajo de los suyos» y reconoció que están «en una posición privilegiada para afrontar el tramo decisivo de la temporada». «Creo que logramos una victoria muy merecida. Sabíamos que veníamos a un campo complicado y teníamos que dar una excelente versión. Es una muy buena noticia después del parón y dos derrotas», afirmó.

En un partido marcado por los tres tantos anulados al Submarino, el asturiano no quiso entrar en polémicas: «No he hablado con el colegiado. Le he felicitado al final del partido, no hemos tenido suerte por unas u otras circunstancias», dijo irónicamente, antes de proseguir en su discurso: «No es común te anulen tres goles y parece que los tres son grises, así que debemos aceptarlo», deslizó.

Marcelino y Bordalás. / AGENCIAS

La titularidad de Junior

Una de las principales novedades fue la titularidad de Luiz Junior en detrimento de Diego Conde: «Creíamos que con Luiz protegíamos el juego aéreo y así lo ha demostrado en el tramo final con la entrada de Borja Mayoral y Álvaro, estuvo contundente», comentó.

Para Marcelino, una de las claves en el tramo final será tener a toda la plantilla enchufada: «Hablamos reiteradamente que el cambio de tres a cinco es muy importante en el fútbol actual. Esto es un factor fundamental a medida de que la competición y hoy (ayer) por ejemplo recuperamos a un jugador como Gerard Moreno».

Respecto al cambio de Willy Kambwala, defendió a su jugador a pesar del error ene l 1-1:«Creo que un error lo tiene cualquiera. El cambio fue más por la amarilla, además un jugador de 20 añitos le puede pesar. Al tener amarilla juegas condicionado y por eso decidimos realizar el cambio».

Bordalás elogia al Submarino

En el bando contrario, el entrenadord el Getafe José Bordalás reconoció que el Villarreal fue superior y merecedor de la victoria:«Hemos concedido demasiado, nos contraatacaron con mucha facilidad y eso nos penalizó. Hay que tener en cuenta que enfrente teníamos un equipo que pelea por Champions. No pudo ser», comentó el técnico del Getafe con resignación por la debilidad defensiva mostrada por su equipo». n