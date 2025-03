El VAR no deja golear al Villarreal en Getafe (1-2)

Pasarán los años y a los mortales nos costará mucho entender las decisiones del VAR, pero hay que convivir con él. El Villarreal CF pudo ganar ayer en Getafe 1-3, 1-4 e incluso 1-5, pero no, el 1-3 nunca llegó, y no por méritos groguets. El equipo de Marcelino le dio un baño en toda regla al Getafe de José Bordalás, en un partido que, por juego y ocasiones, debió ser de goleada... pero el VAR no lo permitió.

El Submarino rompió su racha de dos derrotas seguidas con un gran triunfo 1-2 con goles de Ayoze y Barry, pero que pudo ser más abultado, ya que el vídeo arbitraje no quiso condecer hasta otros dos goles a Barry y otro al final a Pedraza con decisiones, como mínimo, mas que cuestionables.

Barry disputa un balón. / VILLARREAL CF

Inicio trepidante

La hora y el frío polar existente, con toda la sierra madrileña nevada a vistas del Coliseum, hacía presagiar un partido incómodo, antipático y con poco fútbol.

Pero al contrario que otros duelos en el recinto getafense a la hora de la paella, el partido fue trepidante y brindó una primera parte espectacular.

El Villarreal, con las novedades de Luiz Junior en portería, Pau Navarro de lateral, Parejo en el eje de la medular y Barry en punta junto a Ayoze salió a mandar.

Los amarillos salieron a morder y a no dejarse amedrentar por un Getafe que empleó desde el pitido inicial la dureza habitual de los equipos de Bordalás, con el permiso del colegiado Díaz de Mera.

Los de Marcelino tenían clara la lección: presionar, recuperar y transiciones ofensivas rapidísimas. Y así llegó el 0-1 al cuarto de hora, tras una gran acción colectiva con pase de la muerte a Buchanan a Ayoze, que marcó a placer.

Con el subidón el triunfo el Submarino se adueñó del esférico, pero al duelo le esperaban todavía muchas emociones.

Kambwala complicó la vida a sus compañeros jugándosela de último hombre a la media hora de juego, dejando el balón a placer a Carles Pérez, que fusiló a Luiz Junior para hacer el 1-1.

Baena con el árbitro de fondo. / AGENCIAS

Goles y el show del VAR

El último cuarto de hora del primer acto fue de locos. Barry comenzó su recital particular marcando un golazo en el 1-2 cuatro minutos después, en el 33’, al empalmar de primeras un magistral pase de Ayoze. Y de ahí al descanso, en el 35’ y 45’, el propio Barry ajusticiaba por dos veces al meta Soria, pero el VAR anulaba sendos tantos, el primero por una más que dudosa falta del francés a Domingos Duarte (piscinazo del defensa al notar un roce con el brazo), y el segundo por un supuesto desvío con el brazo izquierdo. Díaz de Mera hizo caso al VAR y el 1-3 no llegó.

El segundo acto

Con 1-2 y sabor agridulce arrancaba el segundo acto con la entrada de Logan Costa por un nervioso y amonestado Kambwala.La consigna era la misma y el Villarreal quiso el balón en todo momento.

El Getafe perseguía sombras y daba patadas y el Submarino percutía con gran verticalidad. Barry volvió a ganarle la espalda a la zaga y fue objeto de un claro penalti por empujón de Djené en el 54’ que ni el árbitro ni el VAR quisieron ver.

Acto seguido, los amarillos comenzaron a bombardear el marco de un Soria que evitó una derrota más abultada. Álex Baena tuvo dos claras, junto a una de Yeremy que, solo en área pequeña, no atinó.

Luiz Junior, gol amarillo y el VAR

Y como siempre, si perdonas... Al Villarreal le tocó sufrir, apareciendo Luiz Junior en la recta final con dos paradas magistrales que evitaron el empate en el arreón del Getafe, más a la desesperada que por juego. Incluso le dio tiempo al Submarino a marcar un 1-3 que tampoco llegó, al anular el VAR el remate de Pedraza a la red por fuera de juego milimétrico de de Yeremy Pino. ¡Que, no, que no, que el 1-3 no podía ser! El VAR se encargó de ello. Al menos, el equipo de Marcelino logró una victoria que sabe a oro.

