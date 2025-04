Foyth, el líder del Villarreal que llegó de La Plata

Es, sin lugar a dudas, el comodín de la defensa grogueta. Un futbolista fiel a la causa del Villarreal CF que se adapta a los dos perfiles en el eje de la zaga y que con el paso del tiempo se ha reconvertido a lateral derecho. Campeón del mundo con Argentina, Juan Foyth vuelve a disfrutar del fútbol tras dejar atrás hace pocos meses una larga lesión.

Ahora, de nuevo fijo en las convocatorias de Lionel Scaloni con la Albiceleste, y hombre para todo para Marcelino García Toral, el defensa argentino vuelve a ser un referente en el Villarreal, liderando el pasado domingo como central al Submarino en la trabajada victoria ante el Getafe.

El zaguero amarillo elogiaba el trabajo del equipo en suelo madrileño. «La verdad es que fue un partido muy bueno por nuestra parte, en el que nos anularon tres goles y generamos situaciones muy claras por nuestra parte», expuso.

Juan Foyth, defensa del Villarreal, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp en Vila-real. / Toni Losas

La actuación del VAR

Foyth reconoció que la actuación del vídeo arbitraje les perjudicó. «Es complicado hablar de los goles anulados, porque los de Thierno (Barry) no los vi, aunque me dijeron que son faltitas. Y cierto es que el de Yeremy para mí no es fuera de juego. Yo veo la jugada y para mí no lo es. Pero bueno, por fortuna ganamos y no nos queda otra que seguir, aunque es cierto que las decisiones del VAR no nos favorecieron», argumentó.

Como defensa canchero que es, festejó un triunfo basado en el sacrificio: «Disfrutamos compitiendo y también disfrutamos de ese sufrimiento y creo que por eso pudimos llevarnos los tres puntos».

La firmeza defensiva

Una de las claves del éxito para el argentino fue la firmeza del equipo tanto defensiva como ofensiva. «Estuvimos firmes en ambas áreas. En la nuestra rindiendo bien, porque ellos también dispararon, pero más de lejos. No les dejamos que tuvieran situaciones claras», arguyó el argentino.

«Además, en los centros de ellos Luiz (Junior) estuvo muy firme y nos dio seguridad», dijo echando una lanza en favor de la titularidad del meta brasileño en detrimento de Diego Conde.

Foyth y Comesaña celebran su gol contra el Real Madrid. / Gabriel Utiel

Amplitud de plantilla

Y recalcó el potencial ofensivo del Submarino. «A partir de defender bien, luego en ataque teníamos claro que los goles llegarían, porque sinceramente pienso que tenemos grandes jugadores de medio campo en adelante. Por eso, si somos capaces de mantener la portería a cero y defender todos juntos, luego hay futbolistas que marcan la diferencia y nos posibilitaron el triunfo», indicó.

Juansito, como así se le conoce en el vestuario, reveló las consignas de Marcelino para asaltar un feudo difícil como el Coliseum. «El técnico nos pedía que fuéramos directos, intentando salir desde el fondo, pero siendo directos y utilizando pases cruzados, y ello se vio reflejado», confesó, destacando que «al final, lo que trabajamos durante la semana se pudo dar y nos fuimos contentos con el triunfo de Getafe, ya que es un campo difícil. Los tres puntos son muy importantes para nosotros».

La confianza del técnico

El defensa natural de La Plata se adaptó de nuevo a volver a ejercer en el eje de la zaga, dejando el lateral para Pau Navarro. «Hablé con el técnico y me dijo que iba a jugar de central, por lo que me fui preparando. Yo estoy predispuesto para jugar donde me necesite el míster dependiendo el partido. Y muy contento porque me dé la confianza que me está dando», confesó el argentino.

Juan Foyth, durante el entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Triunfo tras dos derrotas

El éxito en tierras madrileñas sirvió para romper la dinámica de dos derrotas y encarar la recta final de campeonato mirando a la Champions. «El final de Liga va a estar lindo, pienso que va a ser un final muy apretado. En los últimos mes todos tendremos que tener las pilas puestas, porque el devenir de la próxima temporada se va a decidir ahí. Y obviamente siempre mirando para arriba e intentando escalar posiciones, porque queremos estar lo más arriba posible y volver a jugar Europa», remarcó.

El cansancio tras Argentina

En cuanto a la paliza de viajar a Argentina y volver a España, pasando por Uruguay, Foyth explicó que lo digirió bien: «Por suerte, la del Getafe es una cancha en la que no se hacen tantos metros, por lo que no tienes un desgaste físico tan grande. Tienes que jugar muy concentrado, porque te llegan balones por todas partes».

«El cansancio en este caso fue más mental, porque tuve largos vuelos, cambio horario y la musculatura se resiente, pero por fortuna yo pude aguantarlo bien», comentó el jugador platense.

Pau Navarro, en su renovación con el Villarreal hasta 2030. / VILLARREAL CF

Elogios a Pau Navarro

Por último, quiso elogiar al joven Pau Navarro, canterano que hizo muy buen partido como lateral derecho. «Está muy bien. Desde el primer día que llegó con nosotros siempre digo que no juega como un chico de 19 ó 20 años, se desenvuelve como un futbolista que tiene muchos partidos a sus espaldas en Primera División, y la verdad es que nos da muchísima seguridad en el fondo», finalizó el líder del Villarreal que llegó de La Plata.