Barry habla de su tándem con Ayoze, su familia, la adaptación y su idilio con la afición del Villarreal

Es uno de los jugadores de moda del Submarino y forma un tándem letal en el ataque del Villarreal CF junto a Ayoze Pérez. Se trata de Thierno Barry, futbolista que este miércoles ha sido el elegido para comparecer en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp ante los medios, un joven algo introvertido ante las cámaras y que todavía se maneja en francés, por lo que ha hecho falta traductor.

El ariete nacido en Lyón (21/10/2002) confesó el orgullo que tiene al poder compartir ataque con tan importantes futbolistas: «Para mí es un honor poder jugar junto a Ayoze, es muy fácil. Él es el delantero de la selección española, por lo que para mí es un orgullo poder estar en su lado y compartir el campo con él».

Barry celebra su gol en el Getafe-Villarreal. / Agencias

Compañeros top

Y argumentó su buena sintonía dentro del campo para ver portería. «En el tema de los goles, no es que solo nos complementemos, cada uno ha hecho su camino. Y para mí también es un orgullo estar al lado de delanteros como Gerard o Nicolas Pepe. Vamos a necesitar muchos goles para poder clasificarnos a Champions, por lo que espero que continuemos del mismo modo», indicó.

El cariño de la afición

Barry confesó estar convencido y seguro de sus opciones y que está notando el cariño de la gente, por ello fichó por el Submarino: «Desde el primer día he sentido ese cariño. Creo que es algo que sale natural. Por los clubs en los que estado anteriormente conozco bien cómo se siente el aficionado, y sé que a un aficionado te puedes ganar su corazón si luchas cada balón, si sudas la camiseta y si peleas y das todo lo que tienes».

«Es lo que he intentado hacer desde el primer día. Creo que el partido ante el Celta ayudó mucho, ya que desde ese día he sentido una conexión muy especial con el público. Desde ahí, en el calentamiento, cuando voy a salir o estoy a punto de entrar al campo, la gente me anima y me hace salir con energía», remarcó.

Su olfato anotador

Y sobre su facilidad para el gol, fue sincero. «Que las estadísticas digan que tengo facilidad para el gol es algo que me hace feliz y me motiva para seguir, ya que tener esa estadística goleadora junto a grandes delanteros es algo que me hace tener más ilusión y más confianza para seguir jugando», explicó .

Barry disputa un balón. / VILLARREAL CF

Pelea por Europa

Un Barry que es ambicioso en cuanto a los objetivos del equipo. «Pienso que tenemos la capacidad para luchar la cuarta plaza, todos tenemos esa mentalidad en el equipo. Desde los primeros meses de competición tuvimos problemas y lesiones importantes, pero ahora hemos recuperado a jugadores importantes que nos pueden ayudar mucho en estos momentos», comentó, añadiendo que «con esos efectivos y con esas ganas, creo que tenemos el nivel para llegar a esa plaza Champions. Creo que somos el equipo que estamos en la pelea por esa cuarta plaza y que somos el que tiene más ventaja que el que lucha por mantenerla, que es el Athletic».

Y destacó que «ellos deben tener más miedo o dudas de que cualquier error puede hacerles perder lo que ya tienen, nosotros somos lo que estamos con la ilusión y la fuerza para poder alcanzarles y pasar. Eso es algo que espero juegue a nuestro favor».

Barry (i) y Kambwala, uña y carne en el Submarino. / GABRIEL UTIEL

Sus orígenes y el deseo de jugar la Champions

Incluso no ocultó que es un deseo de años el jugar la máxima competición continental. «Para mí es un sueño poder jugar la Champions, más para alguien como yo que he llegado al fútbol profesional diríamos un poco tarde. Hace pocos años que me dedico profesionalmente al fútbol, por lo que obviamente pensar que puedo jugar la Champions League el año que viene es un sueño». Y sorprendió con una sentencia impactante: "Tengo muy claro que mi familia come de que yo meta goles y que mi futuro también depende de eso".

«Todos los jugadores que admirado han jugado, por lo que para mí es un sueño poder jugarla algún día», finalizó el joven goleador francés.