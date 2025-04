Kiko Femenía quiere tumbar al Athletic: "El Villarreal debe hacerse fuerte en casa"

Kiko Femenía ha vuelto. Tras dejar atrás un mes complicado por una lumbalgia, el lateral del Villarreal CF regresó ante el Getafe y quiera más: «Tras un mes complicado con problemas de espalda, ahora parece que he dejado todo atrás. Ya pude jugar el pasado domingo y espero poder ayudar de aquí a final de temporada al equipo a lograr los objetivos».

El alicantino considera de importancia capital el duelo de este próximo domingo en el Estadio de la Cerámica. «El partido ante el Ahtletic será muy complicado. Necesitamos tener el máximo apoyo de la afición. En casa será determinante la ayuda de nuestro público. En La Cerámica debemos hacernos fuertes y, aunque somos conscientes de las dificultades del rival, hemos de seguir demostrando que estamos haciendo una gran temporada y que, además, contamos con una gran masa social», explicó.

Kiko Femenía con Ayoze por detrás. / VILLARREAL CF

El apoyo de la afición

Femenía tiene claro que la masa social amarillo no le fallará al equipo. «Estoy seguro que con la ayuda de nuestra hinchada será más fácil ganar el partido, que es nuestro único propósito», indicó.

E incluso no quiere que mareen al equipo con la Champions. «Está claro que estamos cerca en la clasificación, pero no debemos ir más allá que el encuentro ante el Athletic. Ya pensaremos en Europa más adelante. Ni la Champions ni nada puede desviarnos la atención que no es otra que ganar el domingo», añadió.

Kiko Femenía, jugador del Villarreal, en la reinauguración del campo del Catarroja. / Villarreal CF

Las ayudas del club

También quiso recordar y poner en valor la implicación del club en las poblaciones afectadas por la dana, invirtiendo 2 millones de euros en reconstruir seis campos de fútbol. Femenía estuvo el pasado martes en Catarroja en la reinauguración del Municipal de dicha localidad. «Es importante que existan clubs como el Villarreal, que pongan ese grano de arena y ayuden a los clubs y poblaciones afectadas por la dana. Solo por ver felices a los niños ya vale la pena», reconoció.