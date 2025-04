La crónica | El Villarreal deja vivo a un Athletic muy reservón (0-0)

El Athletic Club logró su objetivo en la noche de este domingo de no perder en el Estadio de la Cerámica. Con las líneas muy juntas, sin apenas cruzar el campo rival y sabiendo sufrir cuando hizo falta, el conjunto de Ernesto Valverde se llevó un punto que le sabe a oro ante un Villarreal CF que fue muy superior más de 80 minutos y que en la recta final no pudo buscar la heroica al quedarse con uno menos por la expulsión de Gueye. Un 0-0 que a medio plazo no sabrá tan mal, comparado con el pobre sabor de boca que dejó esta misma noche.

Porque el Submarino encerró a su rival, lo acosó por momentos y solo la falta de acierto le dejó sin la recompensa de acercarse a una 4ª plaza que sigue siendo factible, aunque sin descuidar la 5ª, con el Real Betis, el próximo rival amarillo, pisando los talones a los de la Plana Baixa.

Ambiente de partidazo en el Villarreal-Athletic Club / Manolo Nebot

El partido entre groguets y rojiblancos era un duelo de Champions, sin duda, y el conjunto amarillo así se lo tomó desde el comienzo. Marcelino ordenó presión alta a su equipo y ahogó a los Leones desde el pitido inicial.

Un incombustible Comesaña, que parecía un pulpo, se adueñó de la medular y con un Parejo muy entonado, los de la Plana Baixa llevaron la manija del juego en una primera parte de color amarillo. Intensidad, presión y mucho dinamismo fueron los ingredientes de un primer acto en el que Buchanan, por la derecha y Sergi Cardona, por la izquierda, generaron mucho peligro.

Parejo y Baena avisaron casi en la primera acción de que el Villarreal iba en serio. El Athletic se dedicaba a achicar balones en la primera media hora de juego, en la que salvo un cabezazo alto de Guruzeta no se asomó al marco del nuevamente titular Luiz Júnior, que ha desbancado a Conde.

Perdonan los amarillos

Cardona y Ayoze tuvieron dos acciones inmejorabes, solos ante Unai Simón, cuyos remates atajó el meta internacional por España. Incluso Baena la tuvo, pero se llenó de balón con un cañonazo fuera. El acoso groguet era total.

No podía el Athletic ni con su línea de presión más avanzada en la recta final de un primer acto en el que Buchanan hizo lucirse al cancerbero rival y Foyth no acertó con un buen cabezazo. Los vascos pedían la hora y justo casi en el descanso, en su única contra, Iñaki Williams perdonó solo ante Luiz Júnior sin acertar en el remate solo en área pequeña.

Villarreal-Athletic. / Manolo Nebot

En la segunda mitad el guion fue el mismo, con un Submarino más valiente, pero Valverde hizo una serie de ajustes defensivos que cortocircuitaron el ataque groguet.

Solo Barry con un cabezazo a la hora de juego recordó al público que habían porterías, porque el ataque bilbaíno seguía 'missing'.

Lesión, gol anulado y expulsión

Pero el partido se le estaba haciendo largo a un Villarreal y su intensidad comenzó a pasar factura. Prados lesionaba a Buchanan con una entrada al tobillo, lo que Marcelino aprovechó para refrescar el ataque, dando entrada a Yeremy por el canadiense y a Gerard Moreno por un extenuado Ayoze. Y Pape Gueye reemplazó a Parejo para contrarrestar el músculo vasco.

Los movimientos dieron resultado y Gerard se inventó una asistencia a Barry que, sin esperar el fallo de defensa y portero, falló solo con el marco vacío. ¡Qué palo!

Como también lo fue la anulación, justa, de un gol de Barry previas manos suyas por mediación del VAR en el 76. En el último cuarto de hora, Gueye vio la roja por una dura entrada y ello condicionó a un Villarreal que nunca se rindió pero que no pudo tumbar a un Athletic que fue muy inferior.