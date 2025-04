Marcelino, tras el empate contra el Athletic: "El equipo mereció más, estoy orgulloso"

Marcelino miró el vaso medio llenó después del punto contra el Athletic Club. El Submarino sigue en la pelea por la Champions y es optimista de cara a conseguir el billete a la máxima competición continental.

Opinión partido

“Soy de la opinión de que hicimos muchas cosas bien ante un gran rival como el Athletic. Merecimos más que un punto. Tuvimos un alto rendimiento y fue una pena. Doy las gracias por la actitud y el juego. Nos ha faltado el gol, pero hicimos merecimientos para mucho más. Nos pasa en casa, donde no culminamos los merecimientos con una victoria”.

Gran inicio

“Buscábamos ganar de inicio, con diferentes opciones en cada momento. Había que ser fuertes en las áreas. Nos ha faltado ser más contundente en la suya y Unai ha estado muy bien. Pero no puedo reprocharles nada. Pero el fútbol no son merecimientos, son goles”.

La Cerámica, un debe

“Hay que insistir porque es una pena. A este nivel volverán a llegar las victorias, no es normal. El problema sería que no hiciésemos merecimientos para ganar, pero sólo nos falta más acierto. Tuvimos situaciones claras pero no se materializaron. El equipo ha ofrecido mucho. No es fácil jugar como lo hemos hecho en el primer tiempo y más ante un rival tan complicado como el Athletic. Los jugadores dieron lo que les pido para ganar”.

Lesión Buchanan

Tiene un esguince fuerte , veremos a ver. No fue ni falta. Se doblaría el tobillo al caer…”.

Pelea por la Champions

Pelear por la cuarta plaza: “Hay que luchar partido a partido y llegamos en buen momento. Las lesiones van a ser muy importantes. Esperamos recuperar gente y que no caigan efectivos. En Sevilla no tenemos a Pape y puede que a Buchanan. Pero soy optimista porque veo al equipo bien. Ver al equipo con ese compromiso nos hace ser optimistas".

Luiz Junior

“En dos partidos ha encajado un gol pero el equipo ofrece garantías defensivas . Ya veremos el trabajo semanal lo que va diciendo para decidir quien juega”.