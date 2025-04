El perjuicio del colegiado balear Cuadra Fernández (aunque nacido en Madrid) al Villarreal CF va a ir más allá de la pérdida de los dos puntos no sumados contra la Real Sociedad. Es lo más importante, pero no lo único. El acta arbitral se ensaña especialmente con un futbolista... que ni estaba entre los titulares ni tampoco en el banquillo: se trata de Ilias Akhomach.

En el apartado de otras incidencias del documento, Cuadra escribe que «al finalizar el partido, el jugador Ilias Akhomach Chakkour del club Villarreal CF, que no estaba convocado, se aproximó hasta donde me encontraba gritándome ¡¡esto es una vergüenza, una vergüenza!!, teniendo que ser separado de la zona por jugadores y técnicos de su club».

El resumen del polémico empate entre el Villarreal y la Real Sociedad (2-2)

Ahora, el Comité de Competición deberá decidir el castigo para el futboilista barcelonés internacional por Marruecos que, lesionado, no volverá a reaparecer hasta la temporada que viene. Se expone a un mínimo de dos partidos por sus protestas o por su actitud de menosprecio al colegiado, aunque podrían aplicarle el agravante de que no tenía que estar en el terreno de juego, al no haber entrado en la citación.

Más daño

La cosa no acaba ahí, porque el acta arbitral añade que «una vez que se retiraba a la zona de vestuarios, al pasar al lado del monitor del VAR le dio un golpe con fuerza tirándolo al suelo y, según nos informa el técnico de la compañía, rompiéndolo».

Una reacción que puede ser considerada una «conducta contraria al buen orden deportivo», merecedora de otros cuatro encuentros más para un total de seis. O sea, una menos que el número de jornadas que al Villarreal le restan en este ejercicio, al tener todavía pendiente el encuentro contra el Espanyol en el Estadio de la Cerámica (será este domingo, tras ser aplazado en su día por una alerta roja meteorológica.

El daño de Cuadra Fernández al Villarreal no ha terminado aún: ¡la toma con un jugador en el acta! / KMY ROS

Otros damnificados

Cuadra Fernández remata el escrito anotando que las amonestaciones postreras de Kiko Femenía y a Nicolas Pepe, en ambos casos «por realizar observaciones de orden técnico a una de mis decisiones y de forma reiterada, una vez finalizado el partido y estando todavía en el terreno de juego».

Pincha aquí para ver la totalidad del acta arbitral en la página web de la Real Federación Española de Fútbol.

En el minuto 84, Marcelino García ya había visto la amarilla debido a que él había hecho «el gesto de la pantalla, mientras se estaba llevando a cabo un chequeo por parte del VAR, habiendo sido advertido verbalmente en la primera parte por otro motivo».

Las estadísticas del Villarreal con Cuadra Fernández son desalentadoras: solo cuatro victorias en 16 encuentros oficiales, ninguna desde hace cuatro años, con tres empates y cuatro derrotas en los en los últimos siete partidos.

Pincha aquí para ver más detalladas las estadísticas de Cuadra Fernández con el Villarreal.