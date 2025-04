Lo de Cuadra Fernández en el Villarreal-Real Sociedad no tiene explicación...

Cuando se analiza una actuación arbitral, se suele hacer con la camiseta puesta de un equipo. Es normal, en ese caso, caer bajo el influjo del forofismo y exagerar, alejándose de una radiografía imparcial. No es el caso de lo sucedido el domingo en el Estadio de la Cerámica, donde Cuadra Fernández, junto a su auxiliar Guadalupe Porras Ayuso y Trujillo Suárez en el VAR, generaron un auténtico triángulo de las Bermudas letal para el Submarino, que vio como le desaparecían dos puntos merecidamente ganados en el césped.

Esta actuación ha provocado la censura de antiguos trencillas ahora en las labores de análisis en las ondas radiofónicas e, incluso, llevó a Carlo Ancelotti, a todo un entrenador del Real Madrid, a solidarizarse con su homólogo Marcelino García tras el atropello.

El técnico italiano, tras la agónica victoria de los blancos sobre el Athletic Club, criticó también el VAR. «El nuevo fútbol es esto», afirmó. «Creo que Marcelino está de acuerdo conmigo», añadió en referencia al cabreo monumental del asturiano tras el 2-2 ante la Real Sociedad.

Protestas

No ha habido comunicado oficial del Villarreal CF, lo poco que pueden hacer los clubs ante tamaño desaguisado arbitral, pero Fernando Roig sí habló muy claro: «Merecemos un respeto».

Además, Marcelino trasladaba al comité la decisión sobre si «el arbitraje de campo y de VAR ha sido lo suficientemente bueno e imparcial». En cuanto a los jugadores amarillos, Juan Foyth deslizaba que iba a ser «difícil dormir» esa noche; mientras que Santi Comesaña afirmaba que «pocas veces» había visto algo así «en la supuesta mejor liga del mundo».

Tres goles anulados y un penalti sobre Yeremy Pino no pitado, además de uno sí señalado en contra a instancias del VAR, es un balance lo suficientemente llamativo como para analizar en profundidad. Incluso, por profesionales del arbitraje ajenos a Villarreal y Real Sociedad.

Reacciones

El almeriense Juan Andújar Oliver (Onda Cero), al referirse, sobre todo, a esa acción del gol de Etta Eyong, dijo que estaba «mal anulado». El cántabro Pérez Burrull (Radio Marca) coincidía: «El árbitro se equivoca: si consideras que es falta, no puedes dejar seguir».

La pregunta es: si Cuadra deja seguir la jugada hasta el final porque no ve nada punible y luego anula el tanto a instancias de su auxiliar, ¿por qué no acude al VAR para saber si él tiene razón y la que se ha equivocado en su auxiliar? Porque, en el forcejeo entre Nicolas Pepe y Javi López, si existe una infracción, es la falta del futbolista txuri-urdin. No al revés.

«Es un error técnico muy llamativo», manifestaba el vasco Eduardo Iturralde González en la Cadena Ser. «El gran fallo de toda la jugada es que el VAR no le avise al árbitro de que no hay falta, ni del defensa ni del atacante: es disputa de balón y termina en gol», añade. «Es que no hay nada», refuerza. «La falta es del jugador de la Real», sentenció.

El resumen del polémico empate entre el Villarreal y la Real Sociedad (2-2)

Tampoco había subido al marcador el golazo de Pape Gueye por fuera de juego posicional de Ayoze Pérez, cuando el tinerfeño no estaba en la trayectoria del remate de, incluso, se agacha en un claro intento de no interferir (Álex Remiro, de hecho, ya había empezado a lanzarse instantes antes).

La cuenta de X @ArchivoVAR (223.000 seguidores) firmó la rúbrica: «Se terminaron los calificativos para Cuadra Fernández en el Villarreal-Real Sociedad: sencillamente no vale para esto». «Volvió a dejar una actuación para el olvido, cometiendo errores de principiante», ahondó. «Lo de Trujillo Suárez, en el VAR, fue comedia finísima», añadió. Aun así, el tinerfeño repetirá en el mismo cargo mañana en el Getafe-Real Madrid.

Un poco de memoria

Esa postrera y decisiva acción ha hecho recordar a muchos groguets lo sucedido en la visita de la pasada temporada al Ramón Sánchez-Pizjuán. Allí, Ben Brereton Díaz marcaba el gol de la victoria en el último suspiro. El árbitro Díaz De Mera lo dio pero, advertido por el VAR por un ligero contacto entre el chileno y el sevillista Kike Salas, fue a revisar la acción y no dio validez al 1-2. «Nos han robado dos puntos claramente», manifestó ese día Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal.

Lo dicho: Cuadra Fernández hizo el cuadro en La Cerámica.

