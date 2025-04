Marcelino, 'mosqueado' ahora con los horarios del Villarreal: conoce sus argumentos

Marcelino García Toral, todavía bajo los efectos del desastroso arbitraje sufrido el domingo en el Estadio de la Cerámica por el Villarreal CF contra la Real Sociedad (2-2), ha mostrado su mosqueo por otro asunto: los horarios. Así lo ha hecho antes de viajar a Vigo, donde este miércoles, 23 de abril del 2025, se mide al RC Celta en el Estadio Abanca Balaídos, a las 19.00 horas.

Estado de la plantilla

"En principio no tenemos novedades. Bueno, sí. Tajon [Buchanan] va a ir en la convocatoria, es muy posible que esté disponible. Álex [Baena], Gerard [Moreno] y Raúl [Albiol] siguen siendo baja; más la de Sergi [Cardona] que tenemos con sanción. Y la baja de Ilias [Akhomach], que ya la sabemos de toda la temporada".

Así analiza a sus jugadores

"Bien, tienen que estar bien, porque han hecho su trabajo muy bien hecho. Creo que hemos jugado un partido buenísimo [el domingo]. Quizás de los mejores, sino el mejor de lo que va de temporada. Luego hay imponderables que a nosotros no nos corresponde dominar. Creo que de manera unanime en el fútbol se ha dicho que el Villarreal debió subir cuatro goles en el marcador, porque así se piensa que fueron legales, pero no ocurrió. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro juego, de lo que hacen los futbolistas. Como dije en la rueda de prensa posterior, y después de haberlo vuelto a ver, me ratifico en ello. Es para estar orgullosos del juego, del trabajo en equipo y de la superioridad que demostró ante un rival muy complicado. Es una pena no haber sumado tres puntos, pero ahora tenemos que centrarnos, no en el pasado, sino en el presente y el futuro inmediato, que es el partido del Celta".

¿Qué partido se espera en Balaídos?

"En aquel partido [de la primera vuelta] sufrimos bastante, sobre todo en el tramo final. El Celta nos metió tres goles y tuvo ocasiones en esos últimos minutos para habernos metido alguno más. Entonces tenemos que hacer un partido más cerrado, al menos en el aspecto defensivo. No conceder tanto como aquel día. El Celta te exige, y mucho, en defensa, porque es un equipo que juega bien y que acumula gente sobre la última línea de defensores, así que tenemos que defender bien los espacios, ya sea a la espalda de la defensa o los intermedios. Y, luego, proponer en ataque. En ataque sí que estamos satisfechos con lo que hicimos aquel día, donde también pudimos meter más de cuatro goles. Pero es obvio que en defensa tenemos que mejorar nuestros registros en cuanto al número encajado y las ocasiones concedidas. Debemos ser más solventes cuando no tenemos el balón".

Aún colea el arbitraje de Cuadra Fernández...

"No me corresponde a mí decidir eso. Es el comité de árbitros el que toma las decisiones al respecto y nosotros tenemos que acatarlas. Lo que esperamos los entrenadores y los jugadores, es la imparcialidad del árbitro y que acierte en la toma de decisiones. Creo que es más fácil tomar una decisión después de tener tecnología para ello. Errores tenemos todos, pero las herramientas son diferentes. Yo no voy a entrar en eso. Desde que acabó el partido, siempre es un consuelo ver que nos debían haber concedido otros dos goles, pero ahora tengo que pensar en el Celta, no en el árbitro. Tenemos que centrarnos en que el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores se unan para sumar una victoria".

Más sobre el partido en Vigo

"Algunos cambios sí vamos a hacer. Tenemos solamente tres días entre un partido y otro. Mañana es un día clave. Sí que vamos a hacer algunos cambios. Hay futbolistas que están entrenando francamente bien y esta semana con tres partidos, y con tan poca diferencia entre el primero y el segundo, sí que haremos algunos cambios. Del filial, se incorporarán Arnau [Solà] y Etta [Eyong]".

Marcelino, 'mosqueado' ahora con los horarios del Villarreal: conoce sus argumentos / VILLARREAL CF

Los horarios

"Puede ser casual, pero es una realidad. Somos, junto al Espanyol, el único equipo que va a jugar tres partidos en una semana. Ellos juegan tres partidos en 10 días, con una diferencia superior a un día entre nosotros y el Celta y el que vamos a jugar contra ellos. El partido contra el Celta nos sucede lo mismo. El Celta jugó el sábado y nosotros, el domingo. Son circunstancias que hay que aceptar. Sobreponerse a ellas y competir. Son opiniones, pero no quejas. Nosotros nos adaptamos, con un día menos de descanso que los rivales a los que nos vamos a enfrentar. Nuestra intención solamente es una: ganar".

Opciones para la banda izquierda

"Tenemos que pensarlo bien, qué vamos a decidir. [Denis Suárez y Yeremy Pino] son dos futbolistas que pueden jugar en esa posición. Tenemos otras opciones como Tajon [Buchanan], tenemos a Nico [Pepe] también. También tenemos la posibilidad de Arnau con Alfonso [Pedraza]".

La pelea por la Champions League

"Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros mismos. Cuando vas quinto, la idea debe ser alcanzar el puesto inmediatamente superior y tenemos que fijarnos en lo que hacemos. Y lo que hacemos, está muy bien. Llevamos unos partidos muy buenos; y es una pena que con el nivel futbolístico demostrado en estos partidos, no haber sumado más puntos. Y lo que sí que nos da mucha confianza y mucha seguridad es ver cómo actúa el equipo: el nivel competitivo, la solvencia defensiva que ofrece... Los últimos partidos es para estar contento. Venimos de ganar al Betis en su campo; y creo que el nivel competitivo del equipo y el juego que despliega nos permite ser muy optimistas".

Dos tendencias distintas

"El Celta es un buen equipo en casa. Me parece que han sumado 30 puntos allí. Nosotros creo que somos el segundo mejor fuera. Pero eso no va a incidir en que podamos ganar o no. Será lo que ocurra en esos 90 minutos, cómo seamos nosotros capaces de acercarnos a nuestro máximo nivel, cómo contrarrestamos a un rival que ataca muy bien... Y a partir de aquí, tener acierto".