La previa | El Villarreal se pone el traje de visitante para conquistar Vigo

En una temporada en la que como local está siendo irregular, el Villarreal CF está fraguando su buena campaña cuando se aleja del Estadio de la Cerámica. Solo el incontestable líder FC Barcelona es mejor en toda LaLiga lejos de su campo. Ni el todopoderoso Real Madrid de Mbappé, que suma 8, lleva 9 victorias a domicilio, las que tiene el Submarino en 16 salidas ligueras -además de 3 empates-, un equipo que este año se transforma cuando deja la terreta.

Es por ello que los de Marcelino García Toral quieren ponerse este miércoles por la tarde el traje de visitante, esa otra piel más rugosa y áspera, que incomoda a los oponentes, y que a la vez es dulce y seductora, la que hace que sus virtuosos atacantes perforen el marco rival. Un frac que lucirá a partir de las 19.00 horas (Dazn) en Vigo, en su visita a Balaídos, donde espera conquistar el territorio del Celta.

Marcelino, muy enfadado tras el partido Villarreal-Real Sociedad. / KMY ROS

Gran dinámica

Tras encadenar cuatro jornadas seguidas sin perder, con dos empates en casa y dos convincentes triunfos ante Getafe (1-2) y Real Betis (1-2) en sus dos últimas salidas, el conjunto groguet quiere prolongar su dinámica y especialmente lograr su tercer triunfo consecutivo lejos de Vila-real con el objetivo de seguir afianzando la 5ª plaza y acercarse, a ser posible, a la 4ª del Athletic Club (juega a la misma hora ante Las Palmas), a la espera de la bala extra que tendrá este próximo domingo recibiendo al Espanyol en La Cerámica.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal. / VILLARREAL CF

Mismo nivel pese a las bajas

Por enésimo encuentro en la presente campaña, Marcelino tendrá que reinventar una alineación debido a las bajas, dudas y sancionados. El asturiano no quiere concesiones y no forzará a nadie que no esté al 100%. De hecho, ni Álex Baena, ni Gerard Moreno podrán medirse a los vigueses. Sí estará el canadiense Tajon Buchanan.

El almeriense y el barcelonés no han superado todavía sus problemas físicos, al igual que Raúl Albiol y el consabido lesionado de larga duración Ilias Akhomach. A su vez, el lateral izquierdo Sergi Cardona, uno de los jugadores más regulares toda la temporada, será baja por tener que cumplir partido de sanción.

Pape Gueye (c), con balón, en un entrenamiento del Villarreal. / Manolo Nebot

Las alternativas de Marcelino

Marcelino se plantea varias dudas, como la de seguir con Luiz Júnior en portería tras su grave error ante la Real Sociedad que costó un gol o volver a apostar por Diego Conde; así como la de fortalecer la medular con un tercer mediocentro que haga de falso banda en la medular, rol que ocuparía el vigués Santi Comesaña con Pape Gueye como pivote junto a Parejo, o seguir confiando en banda con el otro vigués de la plantilla, este de Salceda de Caselas, como Denis Suárez, sacrificando a uno de los pivotes. Incluso en punta Nicolas Pepe podría tener una oportunidad en puja por un puesto con Thierno Barry.

Los posibles onces de Celta y Villarreal. / Ismael Mateu

El equipo previsto

Con todo, el once no diferirá en exceso del formado por Luiz Júnior en portería, Femenía, Foyth y Logan Costa siguen fijos en defensa, con Pedraza en el lateral izquierdo supliendo al sancionado Cardona.

En la medular, parece fija la entrada de Pape Gueye junto a Comesaña. Si Marcelino sigue apostando por Parejo, sería el vigués el que vaya a un costado, con Yeremy Pino por el otro. Si cae uno de los tres centrocampistas, sería Denis Suárez el que partiría por la izquierda. Con Ayoze fijo en punta y Barry o Nicolas Pepe en la delantera. Ellos llevarán el traje de visitante para conquistar Vigo.