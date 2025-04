Los arbitrajes, el Espanyol, las rotaciones, la afición... Marcelino habla de todo esto y mucho más

Marcelino García Toral, tras su silencio con motivo de su sanción en Balaídos, ha comparecido en la sala de prensa del Villarreal CF para hablar del encuentro pendiente contra el RCD ESpanyol (domingo a las 16.15 horas, en el Estadio de la Cerámica), los arbitrajes, el papel de la afición... y mucho más.

El 3-0 en Balaídos

"Hemos hablado del partido. Fue un partido en el que empezamos correctos, pero nos faltó ir a por la victoria cuando teníamos el balón y defender más altos en la presión. Hasta aquí todo transcurría con normalidad. Tenían un poco más el balón y no fuimos capaces de darle tanta profundidad al juego. La expulsión condiciona el partido totalmente. Más aún cuando encajas el primer gol en el 44. A partir de aquí, el Celta fue muy superior. Tuvimos una llegada de Nico [Pepe] y un balón parado con remate de Santi [Comesaña] antes del segundo gol. Poco más.

Los cambios frente al Celta

"No entiendo la palabra rotaciones. Entiendo la palabra equipo y la palabra plantilla. Dentro de eso, tomamos las decisiones más oportunas para ganar partidos, prevenir lesiones y repartir esfuerzos. Queremos intentar lograr el mejor rendimiento todas las semanas. Las plantillas, cuanto más completas y competitivas, mejor rendimiento tienen. Si poniendo otros futbolistas yo tuviera la seguridad de que habríamos ganado el partido, lo habría hecho. No soy adivino. Pongo a los jugadores que están trabajando genial, que lo dan todo y que están capacitados para ganar los partidos".

Las polémicas y el VAR

"No dominamos esas situaciones. Solo podemos centrarnos en jugar a fútbol. Intentamos buscar el balón y que el árbitro pite lo que considere. No estamos teniendo suerte con las decisiones arbitrales, pero no nos condiciona. Planteamos el partido para ganar, meter goles y que no nos los metan. No valoramos las decisiones de los árbitros. No le damos importancia a esto. Hay que mantener la máxima atención en lo que nosotros podemos controlar que es el juego y el rendimiento".

La nueva fecha frente al Espanyol

"En aquel momento ya estaba a un buen nivel. Hubo un cambio en la segunda vuelta. Dejaron de encajar goles. Es un equipo muy equilibrado, solidario y comprometido. Contratacan muy bien. Están teniendo un gran acierto de cara a portería. Solo han encajado dos goles en los últimos cinco partidos. Tienen uno de los mejores porteros de LaLiga. Ahora afrontamos el partido sabiendo que dependemos de nosotros para ser quintos. Quedan seis partidos y queremos ganar tantos como podamos para luchar por la Champions. Debemos disfrutar de los partidos que quedan, que son de máxima exigencia. Todos queríamos estar en esta situación a estas alturas, y así lo enfocamos".

Encuentro muy importante

"Todos son partidos muy importantes. Todos valen tres puntos. El partido más importante es el inmediato. Sin pensar más allá. Somos el único equipo de arriba que juega este partido, así que nos sirve para sumar cuando los rivales no pueden; por eso es muy importante. Nos habría gustado jugar entonces, pero nos toca jugarlo ahora. Pues a jugarlo. Esperemos que el campo esté lleno y nos ayuden. Queremos ganar".

Ausencias

"No tenemos más bajas. Tampoco altas (o es previsible que así sea".

La portería

"Todos los jugadores entrenan para poder jugar. En otros momentos de la temporada, nos hemos decidido por Diego [Conde] y ahora por Luiz [Júnior]. Si no sucede nada, seguiremos así".

Recuperar a la gente

"Sabemos que son jugadores buenos. Si no podemos contar por lesiones con ellos, pues no podemos contar con ellos. Ahora también tenemos otras bajas. Tajon [Buchanan] ha vuelto y está trabajando mucho para poder jugar, aunque con cierto dolor aún. Es una buena noticia para los entrenadores no tener muchas bajas. Cuanta más gente tengamos disponible, mejor".

El mensaje a la afición

"No tengo que decirle a la gente si tiene que ir al campo. Es un sentimiento y cada uno sabe lo que quiere hacer. Contra la Real Sociedad, me extrañó no ver el campo lleno del todo. Pero cada uno sabe si puede ir o no. Nos gustaría tener el aliento del público en los tramos en los que los partidos se pone complicado. Les pedimos que vengan, con cariño y respeto. Aunque ya depende de cada persona. Nosotros lo respetamos y trabajaremos mucho para que los que vengan se vayan felices".