Domingo decisivo para la cantera del Villarreal en clave permanencia

Fin de semana determinante para la Cantera Grogueta. Villarreal B y Villarreal Femenino disputan sendos compromisos cruciales por la permanencia en Primera Federación; especialmente las chicas, que terminan la competición regular.

Villarreal Femenino

La permanencia en la Primera Federación Femenina se juega este domingo a partir de las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Allí, el Villarreal Femenino se enfrentará a un Alba FF que no se juega nada en este último partido de la temporada. «Es un partido para tirar de orgullo. Tengo al equipo preparado y mentalizado para or a ganar», aseguró, en la previa del encuentro, el técnico Jordi Ferriols.

«Todas somos conscientes de la importancia de este partido. Si ganamos, nos dará la continuidad una temporada más en la Primera Federación: dependemos de nosotras mismas, así que lo tenemos a nuestro alcance», agregó.

«El equipo, a nivel físico, está muy bien; y emocionalmente tengo que decir que la victoria frente al Cacereño nos dio un gran plus. Así que saldremos a por todas porque, repito, dependemos de nosotras», aseguró Ferriols.

Con la baja por sanción de la delantera y máxima goleadora, Aixa Salvador, el joven entrenador de la escuadra vila-realense dijo del rival que «el Alba FF es un equipo muy bueno con un entrenador que tiene las ideas muy claras. No se juegan nada en este partido, es verdad, pero todos los equipos salen al campo a ganar».

Pincha aquí cómo llega la última jornada.

Villarreal B

A tres puntos del descenso antes del inicio de la jornada, a falta de muy poco para finalizar el campeonato, y con Real Murcia y Hércules como los dos próximos rivales. Así se encuentra un Villarreal CF B de muchos contrastes, pero al que la urgencia ya le está tocando los talones. La próxima parada es el Estadio Enrique Roca, contra el segundo clasificado (Real Murcia) y antes cerca de 30.000 murcianos en la grada. «Hay que dar un muy buen nivel para ganar allí. Es de esos ambientes donde uno se hace jugador, no hay que motivarse», destacó el técnico Miguel Álvarez.

Preguntado sobre la situación del Villarreal B no quiso profundizar mucho. «No hago cuenta. Estamos con el piloto rojo encendido; y toca subir el rendimiento para no complicar más la situación», dijo el máximo responsable del filial amarillo. «Confío en los chavales: están trabajando fenomenal, de eso no me puedo quejar. Luego llegan los partidos y cada uno es una situación diferente», expuso. Preguntado sobre cómo se encuentra él en particular fue claro y rotundo: «Estoy genial; y aspiro a estar mejor».

El Villarreal B visita al Real Murcia este domingo, a las 17.30 horas, en el Estadio Enrique Roca. Para ese encuentro están confirmados los regresos de Alassane Diatta, tras cumplir la sanción; y Cristo Romero, tras recuperarse de su lesión. La única baja será la del lateral diestro murciano Dani Budesca, lesionado.