Marcelino, tras el triunfo ante el Espanyol: "El VAR nos está acribillando y el balance es muy negativo"

El Villarreal ha roto este domingo su maleficio en casa y Marcelino García Toral suspiró y celebró el triunfo por todo lo alto. El asturiano sabía mejor que nadie que «sumar los tres puntos contra el Espanyol era fundamental» para adelantar al Betis en la quinta posición y recortar la desventaja con el Athletic Club a cinco puntos.

En un análisis reposado, subrayó que en la primera parte no estuvieron del todo finos:«Nos faltó paciencia y posesiones largas. Creo que el gol anulado nos hizo daño y es duro para el futbolista. El VAR nos está acribillando. No digo que sus decisiones no estén bien, pero es que un día son tres goles, otro dos y un penalti. Es una evidencia que no estamos teniendo suerte. La balanza está siendo tremendamente negativa», reflexionó.

Marcelino, durante el partido. / GABRIEL UTIEL

Elogios a Yeremy y Pepe

A falta de jugadores importantes como Álex Baena o Gerard Moreno, Yeremy Pino tiró del carro con un gol importante:«Cuando tienes una lesión de cruzado es difícil volver a tu mejor versión. Es una pena que después de dos partidos muy buenos en casa no pueda jugar contra Osasuna», deslizó. También tuvo palabras de elogio para Nicolas Pepé, que aporta ese regate y desborde necesario para tambalear a la defensa rival: «Es un jugador que puede ser diferencial. Necesitaba un periodo a nivel físico y mental después de estar tres meses fuera porque es un futbolista muy explosivo. Verlo a buen nivel nos da muchas alternativas en ataque», apuntó.

Por fin, victoria en casa

Después de casi tres meses, el Submarino volvió a celebrar una victoria en La Cerámica: «Creo que los resultados en casa han sido injustos con nosotros y no han estado acordes a los merecimientos. Hay que mirar el presente y jugamos tres partidos en casa, uno más que los rivales», destacó.

Mensaje a la afición

Por último, pide la ayuda de la afición en este tramo final de la competición y admitió que le sabe «mal» que se escuche en el estadio más a los seguidores visitantes que a los locales. «Si sumamos los nueve puntos de casa estaremos muy arriba. Tienen que ayudarnos porque el equipo lo da todo. Ese empujoncito de verdad se nota y lo agradecemos», sentenció un Marcelino muy «orgulloso» por el esfuerzo de toda su plantilla. n