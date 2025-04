La previa | Villarreal femenino: La gloria y el fracaso separados por apenas 90 minutos

De la gloria al fracaso hay un camino muy estrecho. Puede haber 90 minutos. Los que le quedan a esta Primera Federación femenina. Todo se decide este mediodía y en dos partidos: Alba FF-Villarreal y Sporting Huelva-Baleares, a partir de las 12.00 horas. Vila-realense o baleáricas darán con sus huesos en Segunda Federación, y acompañará a Sporting Huelva y Getafe en el descenso de categoría. Todo se simplifica en que las vila-realenses tienen que ganar o hacer lo que haga el Baleares en Huelva.

El Villarreal femenino de Jordi Ferriols, tras derrotar al Cacereño y la derrota del Baleares ante el Alba FF, depende de sí mismo. Si gana no tendrá que esperar a lo que suceda en Huelva. Si empata, deberá esperar que el Baleares empate o pierda en tierras onubenses, y si la escuadra de la Plana pierde, deberá esperar que las baleares como máximo empate frente al descendido Sporting Huelva.

Sin la máxima goleadora

Para esta cita tan importante la escuadra ‘grogueta’ presentará una baja muy importante como es la de la delantera y máxima goleadora Aixa Salvador, que ante el Cacereño vio dos amarillas y la consiguiente expulsión en el minuto 93, y ha sido sancionada. La castellonense es la autora de ocho goles.

Está todo mucho más a favor que hace una semana, cuando el Villarreal estaba a merced del Baleares. Así es que toca esperar que las muchachas que entrena el joven técnico Jordi Ferriols estén a la altura. Y ganar en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta no será fácil. El pasado fin de semana el Alba FF le amargó la temporada al Baleares ganando 1-3. Así es que no hay que esperar ningún regalo de las manchegas.