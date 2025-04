Barry, el goleador 'sin suerte' en un Villarreal denostado por el VAR

Thierno Barry está de dulce… pero lo estaría más si el VAR no le anulara tantos goles. El joven ariete francés del Villarreal CF, que tras militar en el tercer nivel en Francia, en la Segunda División de Bélgica y en la Primera de Suiza, todas ellas competiciones menores, está brillando en su primera experiencia en la élite del fútbol europeo, es decir, en su estreno en LaLiga.

Tras 33 jornadas disputadas en el torneo doméstico, el joven de 22 años suma 10 goles y 3 asistencias, sin ser titular indiscutible en la primera mitad de la campaña, ganándose la confianza de Marcelino García Toral ha medida que ha ido avanzando la temporada.

El internacional sub-21 por Francia, que anotó 12 tantos el pasado ejercicio en la Super League de Suiza con el Basilea y 20 tantos en la 22/23 en la Segunda División de Bélgica con el Beveren, se ha reafirmado como delantero de nivel, y todavía con mucho margen de crecimiento, formando la llamada dupla del gol, la que forma y tan bien funciona junto a Ayoze Pérez.

Thierno Barry celebra con rabia el gol que le anularon el pasado domingo en La Cerámica ante el Espanyol, el séptimo que el VAR le invalida. / Gabriel Utiel

El infortunio

Pero Barry podría llevar ahora mismo 17 goles en el campeonato liguero de no ser por las, en su caso más que dudosas, intervenciones del VAR. El ariete del Villarreal es el jugador de toda LaLiga al que el VAR le ha anulado más goles, un total de 7, privándole de catapultarse como uno de los mejores realizadores del torneo nacional y superando a Ayoze como pichichi amarillo.

El vídeo arbitraje le quitó 7 tantos, uno ante Celta, Barcelona, Real Betis, Ahtletic y Espanyol, y dos ante el Getafe, coincidiendo los siete en que fueron decisiones muy particulares de los colegiados (tanto de campo como de VAR), ya que otras versiones de árbitros o exárbitros consideraron que todos ellos podrían haberse concedido, aunque ya se sabe que son decisiones que dependen del criterio de los trencillas.

Yeremy, Barry, Cardona y Gueye celebran el gol del triunfo de Ayoze en el campo del Sevilla, primera victoria a domicilio de la temporada. / EFE

Un infortunio que persigue el atacante francés, que se está destapando como uno de los jugadores con mayor acierto de cara al marco rival de un Villarreal que lleva toda la temporada entre los cinco primeros y espera cerrar de aquí a final de temporada su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Otros 11 goles anulados

Pero no solo a Thierno Barry el VAR le tira por tierra la consecución de un gol en el Submarino, ya que hasta otros 11 tantos han sido anulados por los responsables del vídeo arbitraje en LaLiga en la presente campaña a otros seis futbolistas distintos del conjunto groguet.

El siguiente gran perjudicado está siendo el marfileño Nicolas Pepe. El habilidoso y talentoso atacante ha visto como hasta 4 goles suyos no han subido al marcador: ante el Barcelona (derrota por 1-5), en el triunfo ante el Alavés (3-0) y en el empate frente al Valencia en casa (1-1).

Yeremy Pino, Foyth y Comesaña celebran un gol. / KMY ROS

Pape Gueye y Yeremy Pino se han visto privados de dos goles cada uno tras las intervenciones del VAR. El senegalés marcó ante el Athletic (0-0) y la Real Sociedad (2-2), tantos que no subieron al marcador, al igual que los anotados por el canario frente a Barça (1-5) y el mencionado duelo ante los donostiarras.

Y con un gol anulado por el sistema de vídeo arbitraje están Santi Comesaña, que anotó en la visita al campo del Sevilla (victoria en la 2ª jornada por 1-2), el jugador del filial Etta Eyong, en el descuento en el empate ante la Real (2-2) y Ayoze Pérez, el tanto que hubiera significado el 2-0 contra el Espanyol el pasado domingo, duelo que finalizó solo 1-0 y en el que también se le anuló un tanto a Barry.

Desde luego, el idilio esta temporada entre el Villarreal y el VAR no es nada positivo, siendo el Submarino uno de los clubs con mayores decisiones --sin entrar en si son justas o no-- en su contra, ya que por el momento son 18 los goles que por culpa del vídeo arbitraje no han subido al marcados en favor del equipo amarillo.