Presentat el IX Trofeu Villarreal CF d'escala i corda al trinquet Salvador Sagols

La Federació de Pilota Valenciana i el Villarreal CF van presentar aquest dimecres el IX Trofeu Villarreal CF d'escala i corda professional en el trinquet Salvador Sagols. Els millors jugadors de la modalitat es mesuraran en la instal·lació vila-realenca el divendres 9 de maig per a disputar les semifinals i el dissabte 17 per a afrontar la final i la partida pel tercer lloc. Els jugadors de l'equip groguet Raúl Albiol, Kiko Femenía, Pau Navarro i Sergi Cardona seran els ambaixadors dels quatre equips que hi participaran.

L'acte va comptar amb la presència del regidor d'esports de l'Ajuntament de Vila-real, Xus Madrigal; la coordinadora del programa de Responsabilitat Social Corporativa 'Endavant', Paloma Masó; i el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana Juanba Camarelles; així com els futbolistes que exerciran com a 'padrins' i els jugadors que competiran en el trofeu.

Kiko Femenía, en la presentació del IX Trofeu Villarreal CF d'escala i corda professional en el trinquet Salvador Sagols. / Villarreal CF

Agraïments

“Agraïm al Villarreal CF que estiga al costat de l'esport autòcton i de cuidar allò que és nostre, i també a l'Ajuntament. Espere que gaudiu d'aquestos dies de festes patronals ací a Vila-real”, va destacar Juanba Camarelles.

El campionat està compost per quatre equips i les semifinals es jugaran el divendres 9 de maig. A les 17.00 hores, Marc i Conillet, ‘apadrinats’ per Sergi Cardona, s'enfrontaran a l'equip de Pau Navarro, format per Diego d'Onda i Nacho. Una vegada finalitzada esta eliminatòria es jugarà la segona semifinal. Puchol II i Monrabal, l'equip de Kiko Femenía, es veurà les cares contra José Salvador i Hilari, 'apadrinats' per Raúl Albiol.

Pau Navarro, en la presentació del IX Trofeu Villarreal CF d'escala i corda professional en el trinquet Salvador Sagols. / Villarreal CF

Satisfacció grogueta

Des del club groguet, en paraules de Paloma Masó, "per al Villarreal CF és un plaer donar suport tant a la nostra cultura com el nostre esport. Gràcies per fer possible que aquesta novena edició vaja endavant. L'any que ve farem 10 anys i haurem de preparar alguna coseta interessant”.

Tant la gran final com la partida pel tercer lloc es disputaran el dissabte 17 de maig, també en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real, a partir de les 17.00 hores. El premi per al campió d'escala i corda serà de 3.000 euros, i de 1.500 euros per al subcampió, mentre que el tercer classificat s'embutxacarà 750 euros.

La presentació del IX Trofeu Villarreal CF d'escala i corda professional en el trinquet Salvador Sagols. / Villarreal CF

“Estic molt content de que el trinquet de Vila-real i la ciutat de Vila-real siguen un any més referent de la pilota valenciana durant dos caps de setmana amb els millors pilotaris professionals, i que el Villarreal CF, el principal referent i motor de la nostra ciutat, patrocine aquest torneig col·labore amb la ciutat i les nostres tradicions”, va subratllar Xus Madrigal.