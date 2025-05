Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se ha visto metido un lío este viernes. El entrenador argentino, en vísperas del partido en Mendizorroza contra el Alavés (ya con poco en juego para los colchoneros), ha tenido que responder al interés por Álex Baena, jugador franquicia del Villarreal CF.

El Cholo se limitó a señalar que Álex Baena, centrocampista del Villarreal, “es un gran jugador, obvio”, sin valorar si podría ser un refuerzo del club para la próxima temporada.

La pregunta... y la respuesta

Primero, el periodista lanzó la cuestión: “Le quería preguntar por Baena. Sé que nunca habla de jugadores que no estén en su plantilla y no le voy a preguntar si le gustaría que estuviese la temporada que viene o si tendría sitio en el once de Simeone, simplemente, como hombre de fútbol que es, preguntarle si le gusta este jugador y por qué”.

El 'lío' de Simeone con Baena: "Me tomas por tonto" / VILLARREAL CF

“Me haces una pregunta comprometida -comenzó Simeone-, porque me preguntas de un jugador que venga o no venga y me preguntas que te diga cómo es como jugador. Entonces, me tomas por tonto (el técnico se expresó con una sonrisa). Me entiendes lo que digo. Me haces una pregunta con dualidad: no hables del jugador que si juega o no juega en tu equipo, pero cómo juega…”, contestó el técnico argentino durante la rueda de prensa.

“Si digo juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española'… vas a decir que El Cholo lo quiere. Y si digo es un tronco, juega mal, vas a decir que El Cholo no le quiere. Entonces, es un gran jugador de fútbol, obvio”, prosiguió con su respuesta Simeone.

¿Cuánto vale Baena?

Álex Baena, internacional español y campeón de la Eurocopa 2024, es uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de este verano para reforzar su equipo. Aunque la cláusula de rescisión se acerca a los 60 millones de euros.