Teo Bou aprende y disfruta entre el 'verde' y las oficinas del Villarreal

Teo Bou está disfrutando de un año intenso e ilusionante con el Villarreal CF. Además de su inesperada promoción al Juvenil A en mitad de la campaña, el defensa natural de Vila-real está completando el periodo de prácticas del grado medio en Gestión Administrativa en el departamento de Recursos Humanos del club amarillo.

Una experiencia enriquecedora, que le abre las puertas al mundo profesional, porque es plenamente consciente de que hay vida más allá del fútbol.

"Sabía que tenía que estudiar algo. Mi familia también me lo pedía y decidí hacer un grado medio para poder compaginarlo con el fútbol. Al final, vivir de esto es muy complicado. Es algo que puede salirte bien o mal. Así que hay que pensar en labrarse un futuro y tener una alternativa. Y lo cierto es que me está gustando mucho", reconoce el defensa vila-realense, que con esta aventura se adentra por primera vez en el mundo laboral, lejos del olor a césped y las botas de tacos.

Teo Bou, jugador del juvenil A, junto a Laura Rubio, Rosana Ramírez y Carlos García, miembros del área de RRHH. / Villarreal CF

"Me tratan muy bien los compañeros de Recursos Humanos. Me ofrecieron la oportunidad de venir aquí y hacer un horario que me permitiese conciliar las prácticas con el fútbol. Estoy muy contento y agradecido. Estoy ayudando con lo que puedo y sobre todo aprendiendo", explica el futbolista del Juvenil A.

Un año importante en el Juvenil A

En su faceta como jugador, ha sido una temporada con muchos estímulos para Teo Bou (2007), ya que la dirección deportiva le brindó la oportunidad de enrolarse en las filas del primer conjunto juvenil del Villarreal. "A principio de temporada, estaba jugando a buen nivel y me sentía bien en el Roda. Y, por desgracia, se produjo la baja de Sory Traoré. Me brindaron la oportunidad y, aun sabiendo que iba a ser muy complicado tener minutos, me servía para prepararme y sumar experiencia de cara a ser un jugador importante el próximo curso", confiesa.

A nivel personal, el defensor groguet está muy satisfecho con las oportunidades que ha tenido en el equipo dirigido por Charly Mulet: "He jugado mucho más de lo que esperaba. Me he visto a buen nivel. Es verdad que no hemos podido luchar por la liga, pero tampoco hemos hecho una mala temporada".

El defensa groguet ha contado con protagonismo en el eje de la zaga del conjunto de Charly Mulet. / Villarreal CF

En cuanto a su mejor momento de la campaña, Bou apunta al gol que marcó en el triunfo ante el Alzira: "Fue especial aquí en el Mini Estadi. En general, he intentado aprovechar los minutos y la confianza que me ha dado el entrenador. Soy un jugador que trata de adaptarse a las necesidades del equipo".

De cara a la próxima campaña, el canterano amarillo es optimista y está muy ilusionado: "Viene una generación muy buena. Creo que tendremos un equipo muy competitivo y sólido de cara al año que viene".

Teo Bou, en la oficina de RRHH del Villarreal CF. / Villarreal CF

La oportunidad de entrenar con tus ídolos

A lo largo del curso, Teo Bou se ha ejercitado varias veces con el primer equipo, algo que ilusiona a todos los canteranos: "He entrenado tres o cuatro veces con el primer equipo. La primera vez fue el año pasado. Al principio impone mucho. Yo voy siempre al animar a La Cerámica y es curioso estar entrenando con jugadores de máxima élite que defienden los intereses de tu equipo".

Además, sus amigos de fuera del fútbol bromean con ello: "Cuando estamos en el estadio me tiran coñas. Me dicen que soy amigo de los jugadores del primer equipo. A los que les gusta el fútbol, les llama la atención que pueda llegar a entrenar con ellos. Saben lo difícil que es. Algunos incluso lo han intentado".

El jugador del Juvenil A ha tenido la oportunidad de ejercitarse con el primer equipo esta temporada. / Villarreal CF

Durante la presente campaña, también ha subido varias veces con el Villarreal B: "Es parecido. Supone entrenar con gente profesional. Tienes que dar el máximo. Miguel Álvarez también es un entrenador muy cercano y que nos cuida mucho. Ojalá poder llegar al filial en unos años. Aunque aún queda mucho por delante".

Un groguet de nacimiento

El vila-realense ha defendido los colores del Submarino Amarillo durante catorce temporadas. Toda una vida de amarillo que le gustaría culminar debutando algún día con el primer equipo en Primera División: "Ese es mi sueño. Soy muy del Villarreal CF. Toda mi familia lo es. Me han inculcado este sentimiento. Es el equipo de mi vida y de mi pueblo. Es muy complicado conseguirlo, pero no pienso demasiado en ello. Me centro en trabajar día a día y en disfrutar de esta temporada y pensar ya en la que viene".

Teo Bou, durante la previa de un partido en el Estadio de la Cerámica. / Villarreal CF

Si el fútbol no le da la oportunidad de triunfar, Teo Bou confiesa que le gustaría mantenerse vinculado, de alguna forma, al Villarreal: "Sí. Me gustaría trabajar aquí, ya sea como administrativo o como entrenador o preparador físico. Es algo que me estoy planteando el estudiar más adelante algo vinculado al deporte. Tengo amigos que están aquí entrenando en fútbol base en el club y están muy contentos". Teo lo tiene claro: quiere triunfar de amarillo. En el terreno de juego, en los banquillos o en las oficinas. Pero hacerlo vinculado al club de sus amores: el Villarreal CF. Todo al amarillo.