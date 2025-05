Marcelino hace honor a 'su' apelativo de Salvador Milagros en el Villarreal

El martes 14 de noviembre del 2023, Marcelino García Toral era presentado en su segunda etapa como entrenador del Villarreal CF . Tras un exitoso paso por el club desde enero del 2013 a agosto del 2016, el entrenador asturiano regresaba al banquillo del Submarino siete años después. «Me conocéis como Marce, pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagros. Vengo aquí a trabajar y a conseguir hacer disfrutar a todo el mundo, a los jugadores, a los directivos y a los aficionados», dijo.

Pero ciertamente el preparador amarillo sigue coleccionando súper registros en la entidad grogueta, haciendo honor a dicho.

De la mano del técnico de Careñes (Villaviciosa, Asturias, 14 de agosto de 1965) el Villarreal ha vuelto a alcanzar los 60 goles en Primera División, algo que no se lograba desde la 2013/14, precisamente con él en el banquillo.

A su vez, junto a Barça y Madrid, es el tercer mejor visitante de LaLiga, algo inédito en el Submarino.

Marcelino, entrenador del Villarreal CF. / AGENCIAS

Siempre en Europa

Con el asturiano en el Submarino desde el inicio de una campaña los números son más que notables con Europa como protagonista. Marcelino ha dirigido al Villarreal en la máxima categoría las temporadas 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2024/25 de forma completa, cuatro ejercicios en los que logró clasificar al conjunto amarillo para la Europa League, en la 2013/14 y 2014/15; mientras que la 2015/16 clasificó al equipo como cuarto y lo llevó a la Liga de Campeones.

Marcelino García Toral, en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, mirando a Fernando Roig. / Gabriel Utiel

A la Europa League

En el presente campeonato, el combinado groguet ya se ha asegurado plaza europea de forma matemática, ya que aunque no venza ningún partido de los cuatro que faltan por jugarse, sería como mínimo 7º en la tabla, que da derecho a la Europa League. De hecho, tras la derrota del Mallorca el pasado lunes en Girona (1-0), el 8º clasificado (puesto de Conference League), que es en estos momentos el Rayo Vallecano, ya no puede alcanzarlo. Los madrileños tienen 44 puntos, por 58 del Villarreal con 12 en juego en total.

Aunque es sabido por todos que la ambición tanto del club, como del cuerpo técnico y de los futbolistas es intentar asaltar la zona de Liga de Campeones, para lo que hay que terminar 4º ó 5º.

Marcelino posa con una camiseta del Villarreal CF. / Gabriel Utiel

Objetivos cumplidos

En las dos temporadas en las que Marcelino no empezó la campaña en el banquillo del Villarreal, también logró el objetivo final, aunque no era el europeo. En la temporada 2012/13, llegó a mitad de temporada para intentar lograr el ascenso de categoría a Primera División, algo que logró; mientras que la temporada pasada, llegó también con la temporada iniciada con el objetivo de salvar al equipo del descenso y así sucedió.

Y ahora busca encadenar tres victorias seguidas por primera vez esta campaña en Girona este próximo sábado (18.30 horas).

Sin duda, Salvador Milagros sigue haciendo honores al apelativo que él mismo acuñó en su regreso al Submarino.