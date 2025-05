El Villarreal rehabilita al jugador de los 80 millones de euros

De protagonizar un traspaso de 80 millones de euros en 2019 a, cinco años después, andar perdido en el fútbol turco, en un equipo de segunda fila como el Trabzonspor. Perdido no solo por el bajonazo, sino también confundido, hasta el punto de meditar su retirada. Pero una llamada de Marcelino García le cambió la vida. Se vino para el Estadio de la Cerámica (firmó por dos temporadas), pero tampoco fue un camino alfombrado: cuando empezaba a asomarse al once, sufrió en noviembre una lesión muscular de difícil curación que, incluso, cuestionó su participación en lo que restaba de ejercicio en el Villarreal CF.

Con todo, se recuperó... y ahora ha llegado al desenlace de LaLiga EA Sports mostrando esa exuberancia de que la que hace cerca de seis años quedó prendado Unai Emery, entonces en el Arsenal, que pagó esos 80 kilos al Lille.

Lo primero que hizo aquí, en un proceso de reconversión, fue cambiarse el apellido. Pépé pasó a ser Pepe. A partir de ahí, manos a la obra, modelado por un Marcelino que visualizaba unas bandas puras con el costamarfileño por un lado e Ilias Akhomach por el otro. Desgraciadamente, las lesiones se lo impidieron (en ambos casos).

De la losa de ser el jugador de los 80 millones en uno de los clubs con más repercusión, a ir apagándose hasta recalar en el Trabzonspor, también con un rendimiento discreto. Su fichaje, por dos años, era un movimiento no exento de riesgo, pero está dando los frutos.

Valoraciones

Pepe admite que atraviesa por su mejor momento de forma: «He tenido lesiones esta temporada, pero he trabajado para recuperarme». «Llega el momento final y puedo estar disponible y a un gran nivel», añadió. «Me han frenado las lesiones, pero intento sacar siempre lo mejor de mí mismo», señaló. «Trabajo mucho con el cuerpo técnico y creo que este es un buen lugar para sacar mi mejor versión», enfatizó el extremo.

Sobre su posición

Un gol y dos asistencias coronaron su excelente encuentro del sábado. «Creo que hice un buen partido», opinó. «Partí desde la derecha y me entendí muy bien con mis compañeros», señaló. «Cada vez nos conocemos mejor; y fruto de ese trabajo y esa conexión, pude marcar y dar asistencias», manifestó. «Siempre he jugado en la derecha: es la posición en la que más he actuado y en la que, posiblemente, me sienta más cómodo, pero desde que llegué aquí me ofrecieron la opción de jugar también arriba», evaluó.

El reto

Pepe espera debutar en la Champions: «Es cierto: nunca la he jugado». «He disputado otras competiciones europeas: es una motivación muy grande y tengo muchas ganas de jugarla con el Villarreal», matizó el internacional marfileño.