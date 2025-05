"¿El Betis? El objetivo del Villarreal es alcanzar al Athletic"... así opina Álex Baena

Es uno de los referentes dentro y fuera del rectángulo de juego en el Villarreal CF. Su regreso al once inicial en Girona, tras haber vuelto a la actividad en la segunda mitad ante Osasuna, sirvió para que el conjunto de Marcelino García toral ganara en calidad, garra e intensidad ofensiva, siendo uno de los artífices del triunfo en la que fue su casa en su día, Montilivi, por 0-1.

Álex Baena considera que están en l a senda correcta, pero advierte que no han conseguido nada, no hay que relajarse y pensar siempre en la 4ª plaza, pese a que la 5ª también les lleve a la Champions.

Álex Baena, durante un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

«Estoy muy orgulloso del trabajo que hizo el equipo tanto en Girona como en las últimas jornadas. Defensivamente estuvimos muy bien, no nos crearon ninguna ocasión excepto al final», expuso, añadiendo que «en el conjunto fue uno de los mejores últimos partidos que hemos realizado, logrando tres puntos más para acercarnos al objetivo», arguyó.

Mirando al 4º puesto

Sobre su regreso a Montilivi, explicó que «sí que es cierto que en las últimas tres visitas hemos ganado las tres veces, y para mí siempre será muy especial volver a Girona». «Alló fui muy feliz, disfruté mucho el año que estuve y estoy agradecido al cariño de la gente y a los compañeros que tuve», reconoció el almeriense.

Un atacante groguet que es ambicioso y mira hacia arriba. «Fueron tres puntos más y un partido menos. Estamos más cerca, pero para nada debemos relajarnos, porque el Real Betis está cerca y nosotros tenemos el objetivo de ser cuartos», anunció.

Álex Baena conduce el balón en un entrenamiento ante Comesaña. / Villarreal CF

Para Baena, «el objetivo no es que no nos pille el Betis sino coger nosotros al Athletic», dijo siguiendo la línea marcada tanto por el club como por el técnico amarillo, Marcelino, que no esconde que siempre trabajan pensando en ir escalando posiciones.

Feliz por la afición

Y en cuanto al desplazamiento masivo de la hinchada amarilla a Girona, resaltó que «el apoyo de la afición siempre es fundamental y ellos respondieron súper bien en Montilivi. No es fácil meter casi 500 personas fuera de casa. Estamos agradecidos con la gente. En los momentos importantes nos apoyan y ese plus da mucho».