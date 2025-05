Etta Eyong, el héroe inesperado de un Villarreal de Champions

Señalaba Díaz de Mera en Montilivi el final del partido y se desataba la euforia. La afición, con más de 400 groguets presentes, enloquecía, los futbolistas que terminaron el encuentro caía extenuados y desde el banquillo saltaban cuales pirañas todos sus componentes, sin excepción. El Villarreal había ganado, in extremis, al Girona por la mínima, 0-1, con un gol a falta de un minuto. Un tanto de un héroe inesperado, el canterano Karl Etta Eyong. Una gesta que puede llevar de vuelta al Submarino hacia la próxima Liga de Campeones.

El joven camerunés de 21 años llegaba el pasado verano a la Cantera Grogueta sin hacer ruido procedente del Cádiz. La secretaría del Submarino le vio enorme potencial y se hizo con los servicios del ariete, sobre el cual ambos clubs poseen el 50% de los derechos.

Etta Eyong se hace un 'selfie' con la afición del Villarreal desplazada a Girona. / Villarreal CF

Mejora día a día

De facultades físicas espectaculares y unas condiciones técnico-tácticas que está mejorando día a día en la Ciudad Deportiva Llaneza, tanto entrenando con el filial como con el primer equipo, el futbolista de Douala (14/10/2003) se está hinchando de meter goles con el Villarreal B en Primera RFEF.

Con los de Miguel Álvarez ha anotado 17 goles en 29 partidos y en apenas dos irrupciones fugaces con el Submarino ya lleva un gol en Primera División. Y no son dos porque ni el árbitro ni el VAR quisieron darle validez a su tanto en el descuento ante la Real Sociedad, en el que fue su debut en la máxima categoría el 20 de abril.

Nicolas Pepe carga con Etta Eyong tras el gol del camerunés en Girona, que valió el triunfo del Villarreal. / Villarreal CF

1 gol en 7 minutos

Aunque los minutos reales son más, ya que no se cuentan los descuentos, estadísticamente Etta Eyong lleva en Primera dos partidos y siete minutos jugados... y un gol, que tendrían que ser dos.

El viaje de vuelta

Sin esperarlo, el chico de los tres nombres (Karl Edouard Blaise) era abrazado por todos en Montilivi, se hacía el selfie de la victoria con la afición desplazada de fondo y se ponía en el centro y algo adelantado, como actor principal, en la foto de grupo de celebración con cracks que hasta hace nada solo veía pasar de largo en Miralcamp.

Pau Navarro (i), Gerard Moreno, Etta Eyong y Juan Foyth (d) celebran el triunfo del Villarreal en Girona. / Villarreal CF

Del júbilo y la euforia pasó a la emoción. Cuando llegó al vestuario, Etta Eyong se sentó y rompió a llorar. Eran las lágrimas del héroe, el llanto del ganador. Sus compañeros le arroparon y Juan Foyth, el Jefesito del vestuario, dio la orden: ¡Que suene La Morocha! Y todos comenzaron a bailar y a cantar, con el camerunés como protagonista. Unos cánticos que se reanudaron en el avión en el vuelo de regreso. Un festejo de Champions.

Un goleador feliz

El camerunés no ocultó su alegría por su aportación: «Me siento muy orgulloso porque mis compañeros Marcelino siempre me ha ayudado y me ha dicho que estaba preparado, aunque no jugara. Creo que aproveché mi gran oportunidad. Entré motivado para ayudar al equipo y logré un gol muy importante que ojalá nos lleve a la Champions». Lo dijo entre risas, con la vergüenza del extranjero que todavía no domina el idioma, con la ilusión de un niño y con la felicidad de un héroe inesperado.