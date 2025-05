Marcelino ve la Champions más cerca: "Nos queda muy poquito y creo que lo vamos a conseguir"

Sonriente consciente de que la Champions. Marcelino se mostró "muy feliz" tras conseguir una victoria que vale oro para conseguir el objetivo de disputar la máxima competición continental. Estas fueron las mejores frases del asturiano.

"Era un partido muy importante, quedan muy pocas batallas, dos pasos que dar. Veniamos de una victoria que nos dejaba en una situación buenisima, irnos al descanso 3-0 nos llena de satisfacción, creo que pudimos meter más. Decíamos que este campo podía ser clave y vamos camino de ello, segundo partido a cero con portería a cero y siete goles en los últimos dos partidos. Es para estar muy satisfecho y muy agradecido a esta plantilla, nos queda muy poquito y creo que lo vamos a conseguir".

"Llevamos cuatro victorias consecutivas, de los once últimos partidos hemos perdido uno, el nivel competitivo es altísimo. Hemos mejorado nuestra solvencia en esta segunda parte del curso. Creo que el equipo fue bueno desde el inicio, pasó una dificultad por diciembre pero llevamos 34 puntos en la segunda vuelta. A ver si en Barcelona lo conseguimos, dependemos de los rivales, si no en casa contra el Sevilla".

Ayoze Pérez marcó dos goles con el Villarreal ante el Leganés. / Gabriel Utiel

Sobre el Athletic y Betis

"El Athletic tiene que jugar mañana, tenía tres puntos más por el golaveraje, no nos confirmamos con el quinto puesto, esta victoria ha sido un golpe, no queremos que se nos escape y jugábamos contra un equipo que venía fuerte, 3-0. Me parece que es una cifra complicada, tenemos que conformamos".

Sobre Foyth y la mejoría defensiva

"Creo que Juan es un futbolista fundamental pero un jugador solo no defiende, si que nos ayuda a ser más eficientes, es el mejor jugador de área que tenemos, además es lo que transmite, pero sin una mejora global era imposible, hemos sido todos conscientes y nos hemos involucrado mucho".

Agradecido a la afición

"El ambiente ha sido fenomenal, la afición se ha dado cuenta de que los necesitábamos, con su ayuda somos mejores, los jugadores se lo merecen y nos gustaría ver el campo lleno, hoy nos han ayudado desde el primer momento, están con el equipo, entre todos son mejores como colectivo".

Sobre el duelo contra el Barcelona

"Es muy difícil, el Barcelona es un equipo que te somete, si queda campeón antes de ir nosotros tendremos más opciones. Vamos a ir con toda la ilusión. Si has puntualizado bien, hicimos un gran partido en la ida en el aspecto ofensivo, pero nos penalizaron de una manera terrible. Tenemos que defender muchísimo mejor que en ese primer partido y ser más determinantes en su área. Recuerdo. Nos vinieron a defender como hoy, nos dio chance para llegar pero en aquel partido tuvimos menos eficacia. Si no defiendes con un nivel de eficacia, con ese ritmo de calidad y su calidad a nivel individual te deshaces".