Fiestas de Sant Pasqual 2025. La cabalgata, la Nit de la Xulla... y los partidos del Villarreal CF. El calendario ha permitido la inusual celebración de hasta tres encuentros del Submarino en esta semana. Una semana en la que los amarillos pueden sellar su pasaporte para la Champions y seguir empujando en pos de esa cuarta plaza que le clasifica para la Supercopa de España.

Después de la victoria en Girona, y antes de visitar al Barcelona (¿ya campeón de LaLiga EA Sports?), el Leganés, esta tarde (19.00 horas) en el Estadio de la Cerámica. «Si son fiestas, más motivos para ir», manifestó Marcelino García, encantando por el apoyo en Montilivi, con ese final feliz gracias al gol de Etta Eyong.

Las ausencias

El delantero camerunés repetirá en una convocatoria que el club facilitará esta mañana, después de quedar concentrados anoche en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Porque no estará aún Thierno Barry, que no llega tiempo a la cita contra los pepineros al igual que Kiko Femenía, que ya asoma por la purta de salida de la enfermería después de sumarse al trabajo grupal. Raúl Albiol e Ilias Akhomach son las otras bajas.

El mensaje

«El equipo necesita el apoyo de la afición», insistió el asturiano. «Estamos muy agradecidos de ver a un público numeroso en Girona, al igual que el ambiente el otro día en casa contra el Osasuna», recordó. «Les pedimos que nos ayuden», solicitó. «El partido no va a ser fácil», ahondó. «Nosotros vamos a poner nuestro máximo esfuerzo para lograr la victoria y la afición, en los momentos de dificultad, nos va a ayudar para sentirnos arropados», desarrolló.

La previa del Villarreal-Leganés: Sant Pasqual también quiere apuntarse a la Champions / VILLARREAL CF

Habrá, a las cinco de la tarde, recibimiento al equipo, por parte de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV).

Cambios

Nunca le ha gustado la palabra rotaciones pero, a pesar de las cuatro ausencias y del duro encuentro del sábado en Girona, el preparador groguet no sacudirá demasiado el once al que, muy probablemente, regresará Dani Parejo en detrimento de Pape Gueye. Un Marcelino que no ha perdido en sus cinco cara a cara con el Leganés, incluyendo el espectacular 2-5 de la primera vuelta.

La petición del Betis a LaLiga El Betis, que el 28 de mayo disputa en Polonia, contra el Chelsea, la final de la Conference, ha solicitado a LaLiga el adelanto de la última jornada, prevista para el domingo 25, al sábado o, incluso, al viernes 23. Así, si lo más probable es que también arrastre al Villarreal-Sevilla en La Cerámica, siempre que los amarillos luchen por la cuarta plaza o no tengan amarrada aún la quinta.

Buenos precedentes

El Leganés, que venció en su última visita (1-2, hace cinco años), pero que perdió en Vila-real por el mismo marcador (2-1) en sus otras tres (2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019), llega con solamente una derrota (0-1 con el Barça) en las últimas seis jornadas. Así que el Submarino, a priori, no tendrá fácil enlazar tres victorias consecutivas en casa, tras el 1-0 al Espanyol y el 4-2 a Osasuna.

Borja Jiménez no puede contar con un examarillo como Enric Franquesa, lesionado al igual que Borna Barisic, el otro 3 de la plantilla. Otro lateral (en este caso derecho) con pasado amarillo es Adrià Altimira, cedido por los groguets y que apunta a titular. Recupera a Javi Hernández.

Apercibidos

Y cara al encuentro del próximo domingo (19.00 horas) al Estadi Olímpic Lluís Companys, destacar que, de los disponibles contra el Leganés, Álex Baena, Ayoze Pérez, Pape Gueye y Juan Foyth están al filo de la suspensión.