Álex Baena se sincera sobre su futuro: "Me gustaría saber qué será de mí, pero no lo sé"

En una entrevista concedida al Periódico, del grupo Prensa Ibérica, el jugador del Villarreal Álex Baena ha lucido su versión más humana antes de medirse al Barcelona en Montjuic en un partido vital para el Submarino. El mediapunta amarillo, uno de los mejores jugadores de la presente Liga, se abre de par en par como si estuviera jugando como los ángeles en La Cerámica.

Una de las incógnitas para el Submarino es saber si Baena, con interés por parte de varios colosos del fútbol europeo como el Atlético de Madrid, continuará la próxima temporada vistiendo la camiseta del Submarino. «No lo sé, me gustaría saber qué será de mi dentro de unos meses para estar tranquilo. Pero no lo sé», lanza de primeras. «Siempre he dicho que el Villarreal es mi casa. y si tengo que salir tiene que ser a un equipo más grande que este. Nunca me iré de aquí si no es para aspirar a más. Jamás olvidaré que este equipo es mi casa, me lo ha dado todo», deslizó.

También comentó que le «encantaría retirarse de amarillo: «Hay que ser agradecidos en la vida. Si se tiene que salir, debe ser de la mejor manera posible mi sueño es terminar dónde empecé. Sería una bonita manera de cerrar el círculo. Sería el plan perfecto», reflexionó el ‘16’ amarillo.

Álex Baena, el jugador del Villarreal. / Villarreal CF

La oferta de Arabia Saudí

«Tenemos el contrato encima de la mesa, hay que decidir ya», fueron las palabras que recibió Baena en la multimillonaria oferta que rechazó de Arabia Saudí el pasado mercado de invierno: «Me pasé todo el día encerrado en casa, pensando en lo que iba a hacer. Llamaba a un amigo, hablaba con mi pareja, charlaba con mi madre, luego con mi repre: ‘¿Qué hago? ¿La acepto? ¿O me quedo?’ Así estuve viendo los pros y los contras durante horas y horas. Creo que fueron hasta 11 horas haciéndome todas esas preguntas y consultándolas con las personas que están siempre a mi alrededor. Estuve 11 horas pegado al teléfono», relata antes de desvelar porque decidió quedarse:«Pues que mi corazón y mi cabeza decían más no que sí. Recuerdo que la última llamada la hice al psicólogo y me preguntó: ‘¿Tu corazón que siente?’ Y yo le dije: ‘Más no que sí’. Entonces me replicó: ‘Tienes que hacer caso a tu corazón, a lo que sientas».

Su momento más duro

Lo ocurrido con Fede Valverde es una marca que Baena jamás olvidará: «Sí. Muchas veces lo hablo con mi psicólogo y recuerdo aquel mensaje que le envié en aquellos momentos. ‘Ya está, lo dejo, no quiero seguir con esto’. Aquellos dos primeros meses de la temporada no tenía ganas de entrenar ni de venir a la ciudad deportiva. Ni de jugar. Dentro del campo reaccionaba como si me diera igual todo, como si no quisiera seguir jugando y recibía tarjetas», expone.

Por último, reconoció que el Barcelona es el «equipo que más le gusta ver » y se rinde ante Pedri: «Estoy enamorado de él, para mí es el mejor jugador del mundo».