Marcelino, tras el pase a la Champions del Villarreal: "Allá por julio pocos lo pensábamos"

Marcelino, con una sonrisa, compareció en la sala de prensa de Montjuic con la gratificante sensación de conseguir el billete a la próxima Champions League. El asturiano, que fue el último técnico del Submarino vía Liga que metío al equipo en la máxima competición continental, en la 15/16, se mostró feliz y orgulloso tras la victori en Barcelona. Estas fueron las declaraciones de Marcelino.

Marcelino y Flick. / EFE

Sobre el objetivo Champions

"Es el plus al logro que esta plantilla, que este club y esta afición hemos conseguido. No es lo mismo, aunque el significado sí, el jugar Champions también, vienes a este campo juegas contra el campeón, no había perdido en 2025. Una vez que consiguieron el título te puedes desconectar un poco, estamos muy satisfechos por haberlo logrado con una victoria y matemáticamente nos da los puntos necesarios y sacando una gran ventaja al Betis que compitió con nosotros hasta hoy. Muy contentos, pocos podíamos pensar cuando empezamos allá por julio que nos metíamos en Champions porque veníamos de una temporada muy difícil y afortunadamente hemos trabajado muchísimo con una plantilla solidaria, formando un equipo"

Lo que supone

!Tal como está el fútbol entrar en Champions te da un plus desde el punto de vista económico, hacer un equipo más competitivo, disfrutar de la mejor competición de clubs del mundo. El Villarreal no hace mucho tiempo llegó a semifinales, hace más también llegó, el año pasado fue muy difícil, supimos cambiar la trayectoria y ahora estamos otra vez en la Champions. Estamos muy contentos, ahora a disfrutar, pasar buenas vacaciones, planificar bien, empezar la próxima temporada con la máxima competición y si no hemos sido cuartos es porque ha habido cuatro equipos mejores que nosotros porque después de 37 jornadas. Hay que felicitar al primero, segundo, tercero y al Athletic, les hemos apretado hasta el día de hoy. Hay tres puntos de diferencia, ese mes de noviembre diciembre donde sufrimos mucho. El quinto puesto sabíamos que nos daba champions producto de los cuatro que van a estar más el Betis, al que le deseo lo mejor contra el Chelsea en la final, muy contentos en una nueva aventura.

Sobre Ayoze y Pino

Ayoze ha tenido un problema muscular en la parte posterior del muslo derecho, ha sufrido un pinchazo, en los próximos días haremos una valoración de la gravedad, creo que no va a ser mucho pero no va a estar disponible para el último partido. Yeremy se ha luxado un dedo, ha ido al hospital para intentar recomponer esa situación".

Elogios a Barry y dardo a Marsella

"Yo creo que su primera experiencia en una gran Liga ha sido muy positiva. Ha tenido una progresión, es un chico joven, con una gran capacidad, con margen de mejora muy importante, como digo ha venido confirmado a lo largo de la competición. Estamos muy contentos de haberlo incorporado y del rendimiento, creemos que va a ir a más". "Ahora hemos acabado, estoy muy contento y en lo que menos estoy pensando en el Marsella porque me es absolutamente indiferente".

Elogios al club

"El club es un muy buen club, con muy buena gestión, a partir de aquí nuestras dos etapas han sido muy exitosas. A ver lo que se prolonga esta, la clave es tener buenos futbolistas que sean buenas personas. Los equipos son los que logran objetivos, estamos en la casa del Barcelona, el Barça ha sido un gran equipo y ha logrado títulos. Es lo que tenemos que seguir trabajando y educando. Que todos los jugadores sientan que pertenecen a un colectivo. Si mantenemos eso, tenemos que tener la ilusión de crecer".