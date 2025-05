El 'groguet' Espigares comparte su lado más íntimo con Down Castellón

Antonio Espigares es un defensa prometedor y talentoso, de espectaculares condiciones físicas y con un gran corazón. Lo demuestra en el terreno de juego, a la hora de defender a su equipo. También fuera de él, al compartir su lado más humano junto a las personas de Down Castellón, la asociación con la que el Villarreal B ha disfrutado, por segunda temporada consecutiva, de su andadura en Endavant Igualtat.

Celebrada ya la fiesta de final de temporada de este especial programa solidario, que congregó a 450 personas en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de Vila-real, el defensa del Villarreal B quiso vivir un último momento íntimo y especial con sus ‘compañeros’ de Down Castellón. Por ello, visitó el centro, ubicado en la avenida Alcora de Castelló, para someterse a una entrevista personal en la que el granadino compartió su lado más íntimo, respondiendo preguntas sobre sus sueños, deportivos su familia, amistades y vida más allá del fútbol.

Antonio Espigares en Down Castellón. / Villarreal CF

“Es un taller de Periodismo, en el que las personas de Down Castellón se preparan una batería de preguntas para conocernos mejor. Me ofrecí a venir porque este es un sitio en el que se está muy a gusto y, con un poquito de tiempo, les alegras el día”, explica Espigares tras la singular experiencia, culminada por una fantástica poesía de Sara, persona usuaria de Down Castellón, amante de los gatos y fan incondicional del ‘4’ del Mini Submarino.

Espigares en su visita a Down Castellón. / Villarreal CF

“Ha sido un momento muy bonito. Es una alegría venir aquí. Me reciben con mucha ilusión y nos lo pasamos muy bien”, ha valorado el defensa del filial groguet. Con un abrazo a cada miembro y una foto grupal, Espigares se ha despedido de sus amigos de Down Castellón. ¡Hasta el año que viene!